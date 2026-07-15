Posiadacze Switcha mogą odetchnąć. Nowa Castlevania nie zaliczy opóźnienia

W tym roku fani serii Castlevania doczekają się nowej odsłony. Co ważne, okazuje się, że posiadacze wszystkich platform zagrają w tym samym momencie.

Termin premiery Castlevania: Belmont's Curse ogłoszono już ponad miesiąc temu. Niemniej dopiero teraz potwierdzono, iż będzie ona taka sama wszędzie.

Castlevania bez opóźnienia na Switchu

Tak więc również posiadacze konsol Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 będą mogli cieszyć się Castlevania: Belmont's Curse 16 października 2026 roku. Wcześniej nie było to pewne, bo przy okazji czerwcowego komunikatu Konami potwierdziło ten termin jedynie w przypadku komputerów osobistych oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeżeli zaś chodzi o handheldy od Konami, to ich los mieliśmy poznać w późniejszym okresie. To zwiastowało potencjalne opóźnienie, bo w przypadku NS i NS2 nie byłoby niczym nowym. Wszak wiele tytułów, które studia planują wydać również na Pstryczka, trafia na niego później niż na inne platformy.