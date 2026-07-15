Posiadacze Switcha mogą odetchnąć. Nowa Castlevania nie zaliczy opóźnienia

W tym roku fani serii Castlevania doczekają się nowej odsłony. Co ważne, okazuje się, że posiadacze wszystkich platform zagrają w tym samym momencie.
Termin premiery Castlevania: Belmont's Curse ogłoszono już ponad miesiąc temu. Niemniej dopiero teraz potwierdzono, iż będzie ona taka sama wszędzie.
Castlevania bez opóźnienia na Switchu
Tak więc również posiadacze konsol Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 będą mogli cieszyć się Castlevania: Belmont's Curse 16 października 2026 roku. Wcześniej nie było to pewne, bo przy okazji czerwcowego komunikatu Konami potwierdziło ten termin jedynie w przypadku komputerów osobistych oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeżeli zaś chodzi o handheldy od Konami, to ich los mieliśmy poznać w późniejszym okresie. To zwiastowało potencjalne opóźnienie, bo w przypadku NS i NS2 nie byłoby niczym nowym. Wszak wiele tytułów, które studia planują wydać również na Pstryczka, trafia na niego później niż na inne platformy.
W tym wypadku na szczęście nic takiego nie będzie miało miejsca. Co więcej, już teraz rozpoczęło się zbieranie zamówień przedpremierowych na pudełkowe wydanie Castlevania: Belmont's Curse. Co zaś się tyczy wersji cyfrowej, to w jej wypadku preordery uruchomione zostaną w przyszłości, aczkolwiek nieokreślonej.
GramTV przedstawia:
Castlevania: Belmont's Curse to 26. główna odsłona wampirzego cyklu. Jeżeli chodzi o fabularną chronologię, to akcja tej gry dziać się będzie 23 lata po wydarzeniach z Castlevania 3: Dracula's Curse z 1989 roku oraz 20 lat po Castlevania: Curse of Darkness z roku 2005. Całość będzie rozgrywać się w średniowiecznym Paryżu, na który najechały demoniczne stworzenia. Czy tutaj pomoże Trevor Belmont? Wszak wcześniej to on pokonał samego Drakulę. Ale nic bardziej mylnego, bo zamiast tego do roboty weźmie się jego córka, Rose. Za produkcję odpowiada Evil Empire, które wcześniej dało nam The Rogue Prince of Persia oraz dodatki do Dead Cells.
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