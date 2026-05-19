Devil May Cry - recenzja 2. sezonu. Czy Netflix lubi gry wideo?

Ten diabeł na pewno nie ubiera się u Prady. Ma za to spluwy, miecz i zawadiacki uśmiech. A czasami tyle wystarczy, by skutecznie przyciągnąć uwagę.

Mówią, że w małżeństwie nie trzeba od razu się kochać. Wystarczy się lubić i sobie ufać — miłość ma przyjść z czasem. Netflix chyba wychodzi z podobnego założenia wobec gier wideo, z którymi nawiązał wątpliwą relację. Gigant streamingu, który jak zwykle stara się trzymać rękę na pulsie współczesnych trendów, coraz mocniej zbratał się z ideą adaptowania gier za pomocą animowanych seriali z wyraźnie japońską estetyką. Po drugim sezonie Devil May Cry nadal jednak nie wiem, jakie były prawdziwe intencje platformy. Czy faktycznie dostrzegła w kultowej serii Capcomu potencjał na historię, czy może po prostu cynicznie wykorzystała popularność marki?

Bo serial momentami wygląda jak szczery list miłosny do twórczości Capcomu, a chwilę później przypomina produkt zaprojektowany przez algorytm. Ale po kolei.

Dante i Vergil łączą siły

W przeciwieństwie do Netflixa Capcom zdaje się podążać drogą, do której gracze przyzwyczaili się przez lata — konsekwentnie, spokojnie i z wyjątkową skutecznością. Japoński wydawca ma za sobą fenomenalny rok, który już teraz można zapisywać w kronikach wielkimi literami. Najpierw dostaliśmy nową odsłonę Resident Evil, która podzieliła doświadczenie graczy na dwie perspektywy i dwóch bohaterów, ale w żaden sposób nie podzieliła krytyków — ci niemal jednogłośnie okrzyknęli ją hitem. Później przyszła kolej na Pragmatę, czyli zupełnie nowe IP, które tylko potwierdziło świetną passę firmy. A przecież na horyzoncie majaczy jeszcze nowa Onimusha.

Żeby podtrzymać zainteresowanie markami, które na kolejne gry każą jeszcze trochę poczekać, Capcom coraz śmielej wchodzi też w inne media. Jednym z takich projektów jest właśnie serial Devil May Cry, które niedawno wróciło na Netflix z drugim sezonem. Przyznaję — dałem się kupić pierwszej odsłonie. Było w niej coś świeżego, trochę bezczelnego i bardzo świadomie przesadzonego. Drugi sezon na szczęście nie gubi tego charakteru. Nadal jest gęsto od akcji, dialogi pozostają równie ostre, a demony padają pod ostrzałem kul z giwer Dantego z niezmienną regularnością.

Kolejne anime na bazie gry wideo

Tym razem Dante nie działa jednak sam. Do gry dołącza Vergil i jak na dobry sequel przystało, wszystkiego jest tu więcej — także dramatyzmu. Serial próbuje dzięki temu wejść na większą skalę, choć nie zawsze równie dobrze radzi sobie z utrzymaniem balansu między efektownością a emocjonalnym ciężarem historii.

Stawka wykracza poza osobisty konflikt synów Spardy. I nie wiem, czy był to dobry ruch. W tle coraz mocniej wybrzmiewa wojna ludzi z demonami, a serial chwilami wpada wręcz w klimat apokaliptycznego anime akcji. Twórcy rozpychają swoje uniwersum na wszystkie strony — jest więcej chaosu, większe zagrożenie i wyraźnie większy rozmach. Problem w tym, że przy takiej skali nie każda scena dostaje tyle miejsca, ile powinna, przez co emocje czasami przegrywają z potrzebą ciągłego podkręcania widowiska.

Skala przerosła twórcę

Szczerze mówiąc, choć doceniam starania Adi Shankar, który najwyraźniej chce dostarczyć fanom jak najwięcej dobra, mam problem z historiami działającymi według zasady „wszystko wszędzie naraz”. Skala tego widowiska momentami staje się groteskowo przesadzona, przez co bardzo łatwo stracić grunt pod nogami. Ta historia nie ma „sufitu”, który zatrzymałby ją w odpowiednim momencie. A kiedy serial próbuje nagle wyhamować i opowiedzieć coś bardziej emocjonalnego, trudno już w pełni skupić się na prostszych uczuciach bohaterów. Produkcja przez większość czasu całkiem sprawnie balansuje między tymi dwiema dynamikami, ale ostatecznie nie jest do końca wiarygodna ani po jednej, ani po drugiej stronie tej barykady.