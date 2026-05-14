20 lat temu zakończyło się najlepsze animowane uniwersum DC. Fani do dziś wspominają ten finał

Zanim powstały filmowe uniwersa DC, była animowana seria, którą wielu uważa za absolutny szczyt superbohaterskich historii.
Dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, wyemitowano finałowy odcinek Justice League Unlimited (znanej w Polsce jako Liga Sprawiedliwych bez granic), tym samym kończąc historię legendarnego już DCAU, czyli DC Animated Universe. Dla wielu fanów komiksów i animacji był to najlepszy wspólny świat superbohaterów DC, jaki kiedykolwiek powstał — i to na długo przed erą kinowych blockbusterów.
Całe uniwersum rozpoczęło się jeszcze w latach 90. od kultowego Batman: The Animated Series. Mroczna stylistyka, świetne scenariusze i dojrzalsze podejście do superbohaterów sprawiły, że serial szybko stał się legendą. Potem przyszły kolejne produkcje — Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Justice League i wreszcie Justice League Unlimited. W skład DCAU wchodziły także między innymi The New Batman Adventures, The Zeta Project, Static Shock czy Gotham Girls. Dla wielu widzów był to pierwszy tak rozbudowany i spójny świat superbohaterów pokazany w telewizji — na długo przed tym, jak podobne pomysły podbiły kino.
Właśnie Justice League Unlimited zakończyło całe animowane uniwersum odcinkiem Destroyer. I był to finał naprawdę widowiskowy. Twórcy postawili na wielką wojnę z Darkseidem — jednym z najpotężniejszych przeciwników w historii DC. Co ciekawe, sytuacja robi się tak dramatyczna, że nawet Legion Zagłady musi połączyć siły z Ligą Sprawiedliwości.
W jednym miejscu spotkali się więc bohaterowie i złoczyńcy z całego uniwersum. Obok Superman walczyli między innymi Lex Luthor, Sinestro czy Cheetah. Dla fanów DC był to prawdziwy festiwal postaci i jedna z największych animowanych bitew tamtych czasów. To właśnie skala i rozmach były jednym z największych atutów Justice League Unlimited. Serial potrafił wrzucić do jednego odcinka dziesiątki bohaterów znanych z komiksów, tworząc coś przypominającego animowane Avengers: Endgame… zanim Marvel w ogóle nakręcił Endgame.
Finał pozostawił też furtkę do kontynuacji. W pewnym momencie Lex Luthor przekazuje Darkseidowi słynne Równanie Anty-Życia, po czym obaj znikają. Gdyby serial dostał kolejny sezon, twórcy mieliby gotowy punkt wyjścia do dalszej historii. Do tego jednak nigdy nie doszło. Mimo upływu lat DCAU pozostaje dla wielu widzów niedoścignionym wzorem tego, jak budować komiksowe uniwersum. Zwłaszcza dziś, gdy zarówno filmowe DC, jak i Marvel regularnie mierzą się z krytyką.
