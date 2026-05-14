20 lat temu zakończyło się najlepsze animowane uniwersum DC. Fani do dziś wspominają ten finał

Dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, wyemitowano finałowy odcinek Justice League Unlimited (znanej w Polsce jako Liga Sprawiedliwych bez granic), tym samym kończąc historię legendarnego już DCAU, czyli DC Animated Universe. Dla wielu fanów komiksów i animacji był to najlepszy wspólny świat superbohaterów DC, jaki kiedykolwiek powstał — i to na długo przed erą kinowych blockbusterów.

20 lat temu zakończyła się Liga Sprawiedliwych bez granic

Całe uniwersum rozpoczęło się jeszcze w latach 90. od kultowego Batman: The Animated Series. Mroczna stylistyka, świetne scenariusze i dojrzalsze podejście do superbohaterów sprawiły, że serial szybko stał się legendą. Potem przyszły kolejne produkcje — Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Justice League i wreszcie Justice League Unlimited. W skład DCAU wchodziły także między innymi The New Batman Adventures, The Zeta Project, Static Shock czy Gotham Girls. Dla wielu widzów był to pierwszy tak rozbudowany i spójny świat superbohaterów pokazany w telewizji — na długo przed tym, jak podobne pomysły podbiły kino.