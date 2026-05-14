Teoria Wielkiego Podrywu i... apokalipsa? Zaprezentowano spin-off kultowego serialu

Spin-off kultowego serialu The Big Bang Theory, znanego u nas jako Teoria Wielkiego Podrywu, został oficjalnie zaprezentowany.
Produkcja zatytułowana Stuart Fails to Save the Universe otrzymała pierwszy apokaliptyczny teaser oraz datę premiery, tym samym rozszerzając uniwersum jednego z najpopularniejszych sitcomów XXI wieku. Serial po raz pierwszy zapowiedziano jeszcze w kwietniu 2023 roku, jednak dopiero teraz ujawniono więcej szczegółów dotyczących fabuły i bohaterów.
Główną postacią nowej produkcji będzie Stuart Bloom, właściciel sklepu z komiksami znany fanom oryginalnego serialu. W jego rolę ponownie wcieli się Kevin Sussman. Fabuła ma pójść w zdecydowanie bardziej szaloną i science-fiction stronę niż poprzednie odsłony franczyzy.Według oficjalnego opisu Stuart przypadkowo niszczy urządzenie stworzone przez Sheldona i Leonarda, co prowadzi do katastrofy na skalę multiwersum. Bohater zostaje zmuszony do ratowania rzeczywistości po wywołaniu prawdziwego “multiwersalnego Armagedonu”.
W tej misji Stuartowi pomogą jego dziewczyna Denise, grana przez Lauren Lapkus, geolog Bert Kibbler, którego ponownie zagra Brian Posehn, a także ekscentryczny fizyk kwantowy Barry Kripke w wykonaniu Johna Rossa Bowiego. Twórcy zapowiadają również spotkania z alternatywnymi wersjami znanych postaci z Teorii Wielkiego Podrywu. Sam tytuł serialu sugeruje jednak, że plan ratowania wszechświata raczej nie zakończy się sukcesem.
Za projekt odpowiadają współtwórcy głównego serialu Chuck Lorre, Zak Penn oraz Bill Prady. Produkcją zajmuje się studio Warner Bros. Television we współpracy z Chuck Lorre Productions. Wszyscy trzej twórcy pełnią również funkcję producentów wykonawczych. Reżyserem odcinka pilotażowego został Kyle Newacheck, który także znalazł się w gronie producentów wykonawczych.
Stuart Fails to Save the Universe będzie już czwartą produkcją osadzoną w uniwersum Big Bang. Oryginalny serial emitowany był przez 12 sezonów i przez lata pozostawał jednym z najpopularniejszych sitcomów telewizyjnych. Prequel Młody Sheldon zakończył swoją siedmiosezonową emisję w maju 2024 roku, natomiast kolejny spin-off Georgie & Mandy's First Marriage z udziałem Montany Jordana i Emily Osment zadebiutował na CBS 17 października 2024 roku.
Zobaczcie szalony zwiastun Stuart Fails to Save the Universe:
