Teoria Wielkiego Podrywu i... apokalipsa? Zaprezentowano spin-off kultowego serialu

Produkcja zatytułowana Stuart Fails to Save the Universe otrzymała pierwszy apokaliptyczny teaser oraz datę premiery, tym samym rozszerzając uniwersum jednego z najpopularniejszych sitcomów XXI wieku. Serial po raz pierwszy zapowiedziano jeszcze w kwietniu 2023 roku, jednak dopiero teraz ujawniono więcej szczegółów dotyczących fabuły i bohaterów.

Stuart Fails to Save the Universe oficjalnie zaprezentowane

Główną postacią nowej produkcji będzie Stuart Bloom, właściciel sklepu z komiksami znany fanom oryginalnego serialu. W jego rolę ponownie wcieli się Kevin Sussman. Fabuła ma pójść w zdecydowanie bardziej szaloną i science-fiction stronę niż poprzednie odsłony franczyzy. Według oficjalnego opisu Stuart przypadkowo niszczy urządzenie stworzone przez Sheldona i Leonarda, co prowadzi do katastrofy na skalę multiwersum. Bohater zostaje zmuszony do ratowania rzeczywistości po wywołaniu prawdziwego “multiwersalnego Armagedonu”.