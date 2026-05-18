Powstaje aktorski film Gundam z Sydney Sweeney. Zdjęcia do produkcji live-action już wystartowały

Fani Gundama w końcu doczekają się pełnoprawnego filmu aktorskiego z udziałem Sydney Sweeney oraz Noah Centineo.

Filmowe uniwersum Gundama szykuje się do wielkiego debiutu w wersji aktorskiej. Ruszyły właśnie zdjęcia do widowiskowej produkcji live-action osadzonej w świecie kultowej serii z mechami, a za kamerą stanął Jim Mickle, twórca serialu Sweet Tooth oraz filmu Cold in July. Produkcja realizowana jest w stanie Queensland w Australii, a główne role powierzono Sydney Sweeney oraz Noah Centineo. Powstaje aktorski film Gundam Nowy film osadzony będzie w samym środku wyniszczającej wojny kosmicznej pomiędzy Ziemią, a dawnymi koloniami znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej. Historia skoncentruje się na rywalizujących pilotach mechów walczących po przeciwnych stronach konfliktu trwającego od dekad. Według pierwszego opisu fabuły bohaterowie zostaną uwikłani w coraz bardziej niebezpieczny wyścig przez gwiazdy, który może przesądzić o losach całej ludzkości. Twórcy zapowiadają widowiskowe bitwy gigantycznych maszyn, ale także bardziej emocjonalną i osobistą opowieść o ludziach uwikłanych w brutalny konflikt.

Franczyza Gundam od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych marek science fiction w historii japońskiej popkultury. Seria zadebiutowała pod koniec lat 70. i z czasem rozrosła się do ogromnego multimedialnego uniwersum obejmującego anime, mangi, gry, modele Gunpla oraz filmy kinowe. Adaptacja live-action ma być nową, oryginalną historią osadzoną w tym świecie, a nie bezpośrednim przeniesieniem konkretnego anime.

Obsada filmu prezentuje się niezwykle imponująco. Oprócz Sweeney i Centineo na ekranie pojawią się również Jackson White, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Michael Mando, Javon Walton, Oleksandr Rudynskyi, Ida Brooke, Gemma Chua-Tran

oraz Jason Isaacs. Za produkcję odpowiada Legendary Pictures we współpracy z Bandai Namco Filmworks. Film trafi na platformę Netflix. Producentami są Jim Mickle i Linda Moran reprezentujący studio Nightshade, a także Cale Boyter, Ali Mendes, Sydney Sweeney, Noah Centineo i Enzo Marc. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Matthew Jenkins, Makoto Asanuma oraz Naohiro Ogata. Projekt zapowiada się jako jedna z największych i najbardziej ambitnych prób przeniesienia japońskiego anime mecha do hollywoodzkiego kina aktorskiego. Dla fanów Gundama może to być moment przełomowy, szczególnie że twórcy stawiają nie tylko na spektakularne pojedynki ogromnych maszyn bojowych, ale również na bardziej dramatyczny i emocjonalny wymiar całej historii.