Gwiezdne wojny po cichu przywracają historię ze skasowanego serialu. Jego zakończenie staje się jeszcze bardziej intrygujące

Nowa publikacja ujawnia nieznane informacje o antagoniście anulowanej produkcji z Gwiezdnych wojen.

Anulowanie serialu Akolita w sierpniu 2024 roku pozostawiło fanów z wieloma pytaniami bez odpowiedzi dotyczącymi bohaterów produkcji. Serial osadzony pod koniec ery Wielkiej Republiki pokazywał schyłek złotej epoki Jedi i Republiki, a także rozwijające się w cieniu zagrożenie ze strony Sithów. Jedną z największych zagadek był Nieznajomy, znany również jako Qimir, grany przez Manny’ego Jacinto, który twierdził, że Jedi nazwaliby go Sithem. The Secrets of the Sith – nowa książka ujawnia kolejne informacje o Nieznajomym z serialu Akolita Wiele wskazywało na to, że twórczyni serialu Leslye Headland planowała powiązać tę postać z genezą Rycerzy Ren. Sugerowały to zarówno motywy muzyczne, jak i informacje zawarte w oficjalnym albumie z grafikami koncepcyjnymi. Po skasowaniu serialu przyszłość Nieznajomego stanęła jednak pod znakiem zapytania.

Teraz nowe światło na tę sprawę rzuca książka The Secrets of the Sith autorstwa Marca Sumeraka. Publikacja stylizowana jest na tekst napisany przez Imperatora Palpatine’a i zawiera nowe odniesienia do wydarzeń z Akolity. W rozdziale poświęconym epoce Wielkiej Republiki Palpatine stwierdza: Sithowie na krótko ujawnili swoją obecność pod koniec ery, którą Jedi z pychą nazywali Wielką Republiką, lecz minęło jeszcze sto lat, zanim ostatecznie wyprowadziłem nasz zakon z cienia. Ten fragment sugeruje, że Darth Sidious uznawał Nieznajomego za pełnoprawnego Sitha. W dalszej części książki Palpatine opisuje historię tajemniczego wojownika i jego uczennic: Zanim zostałem ostatnim uczniem Dartha Plagueisa, istniała inna próba kontynuacji linii Sithów. Była padawanka mistrzyni Jedi Vernestry Rwoh u schyłku ery Wielkiej Republiki przyjęła ciemną stronę Mocy. Pod wieloma fałszywymi tożsamościami, w tym zamaskowanego wojownika znanego po prostu jako Nieznajomy, szerzył niezgodę wśród Jedi, poszukując własnego ucznia. Qimir znalazł akolitkę w młodej Mae-ho Aniseyi, dziecku potężnych wiedźm z Brendok. Mówiono, że Mae i jej siostra bliźniaczka Verosha narodziły się z samej Mocy. Mae pragnęła zemsty na Jedi za zagładę swojego sabatu, lecz zmieniła zdanie, gdy odkryła, że jej siostra przeżyła. Osha, która wcześniej poświęciła się światłu, ostatecznie uległa ciemnej stronie i zajęła miejsce swojej siostry jako uczennica Nieznajomego.

Opis ten mocno sugeruje, że Qimir był uczniem Darth Plagueis i próbował udowodnić swoją wartość zgodnie z zasadą Dwóch Sithów. Możliwe, że planował wyszkolić własną adeptkę, a następnie rzucić wyzwanie swojemu mistrzowi. Jeśli tak, najprawdopodobniej poniósł porażkę, a Plagueis porzucił tę linię sukcesji, wybierając później Palpatine’a. Równolegle wydano zaktualizowaną wersję książki The Secrets of the Jedi, w której ujawniono, że Luke Skywalker widział o Calu Kestisie. Publikacja zdradza także, że wiedza o okresie Wielkiej Republiki pozostaje bardzo ograniczona. Niektórzy twierdzą, że właśnie w tym najjaśniejszym okresie Sithowie zaczęli ponownie wyłaniać się z ciemności. Krążą nawet pogłoski, że legendarni Jedi, tacy jak Vernestra Rwoh, mogli mieć udział w ich powrocie. Być może jednak nigdy nie poznamy prawdy. Choć nowe książki nie odpowiadają jednoznacznie na wszystkie pytania, sugerują, że Nieznajomy nie był związany z Rycerzami Ren, lecz stanowił część nieudanej linii sukcesji Sithów. To jednocześnie rzuca nowe światło na niedokończone wątki Akolity i sprawia, że finał serialu staje się jeszcze bardziej intrygujący.

