Kultowy potwór powraca w remake’u science fiction sprzed ponad 50 lat

Stacja FX oficjalnie zamówiła serial Very Young Frankenstein, inspirowany kultową komedią Young Frankenstein z 1974 roku. Projekt był rozwijany od 2025 roku, kiedy otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy. Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą, ale wiadomo już, że twórcy przygotowują całkowicie nowe spojrzenie na klasyczną historię.
Very Young Frankenstein – powstaje serialowy remake filmu science fiction z 1974 roku
W obsadzie serialu znaleźli się Zach Galifianakis, Dolly Wells oraz Spencer House. W pilocie wystąpili również Nikki Crawford, Kumail Nanjiani oraz Cary Elwes.
Za scenariusz odpowiada Stefani Robinson, która pełni także rolę producentki wykonawczej. W tym samym charakterze przy serialu pracują Taika Waititi oraz Garrett Basch, znani z pracy nad serialem Co robimy w ukryciu. Waititi wyreżyserował również odcinek pilotażowy.
W gronie producentów wykonawczych znalazł się także Mel Brooks, czyli współscenarzysta i reżyser oryginalnego filmu. Towarzyszą mu Kevin Salter, wieloletni partner produkcyjny Brooksa, oraz Michael Gruskoff, producent pierwowzoru. Za realizację odpowiada 20th Television.
Very Young Frankenstein łączy inspirację uwielbianym przez fanów filmem z pomysłowym i bezczelnym duchem, który od lat definiuje komedie FX, tworząc całkowicie oryginalne podejście do klasycznej historii.
W rękach weteranów FX, Stefani, Taiki i Garretta, oraz legendarnego Mela Brooksa, jesteśmy przekonani, że widzowie będą się bawić równie dobrze podczas oglądania serialu, jak my podczas jego tworzenia - przyznał Nick Grad, prezes FX Entertainment.
GramTV przedstawia:
Oryginalny Young Frankenstein zadebiutował w 1974 roku i szybko zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Produkcja jest do dziś uznawana za jedną z najzabawniejszych amerykańskich komedii w historii kina. W głównej roli wystąpił Gene Wilder jako doktor Frederick Frankenstein, wnuk legendarnego Victora Frankensteina. Po odziedziczeniu rodzinnej posiadłości w Transylwanii bohater stopniowo zaczyna kontynuować eksperymenty swojego przodka.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!