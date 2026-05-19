Kultowy potwór powraca w remake’u science fiction sprzed ponad 50 lat

Stacja FX oficjalnie zamówiła serial Very Young Frankenstein, inspirowany kultową komedią Young Frankenstein z 1974 roku. Projekt był rozwijany od 2025 roku, kiedy otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy. Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą, ale wiadomo już, że twórcy przygotowują całkowicie nowe spojrzenie na klasyczną historię.

Very Young Frankenstein – powstaje serialowy remake filmu science fiction z 1974 roku

W obsadzie serialu znaleźli się Zach Galifianakis, Dolly Wells oraz Spencer House. W pilocie wystąpili również Nikki Crawford, Kumail Nanjiani oraz Cary Elwes.