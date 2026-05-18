Kultowe Resident Evil 3.5 wraca do życia? Fanowski remake pokazuje 9 minut gameplayu

Mikołaj Berlik
2026/05/18 10:00
Twórca projektu chce odtworzyć anulowaną wersję wraz z grywalnym demem.

Do sieci trafiło aż dziewięć minut rozgrywki z fanowskiego remake’u Resident Evil 3.5 tworzonego w Unreal Engine 5. Projekt od studia Luli Studio ma odtworzyć słynne demo „Hookman”, które Capcom zaprezentowało podczas targów E3 2003 jako wczesną wersję Resident Evil 4.

Resident Evil 3.5 – powrót anulowanej wersji RE4

Dla wielu fanów serii Resident Evil demo z E3 2003 pozostaje jedną z największych „utraconych” wersji gry w historii marki. Produkcja skupiała się mocniej na elementach paranormalnych i horrorze psychologicznym. Leon S. Kennedy przemierzał nawiedzony zamek, doświadczał halucynacji i walczył z tajemniczym Hook Manem. Ostatecznie Capcom porzucił tę koncepcję i stworzył Resident Evil 4 w znanej dziś formie. Mimo tego demo przez lata obrosło legendą, a społeczność wielokrotnie próbowała odtworzyć jego klimat.

Nowy materiał prezentuje przede wszystkim atmosferę projektu. Widać mroczne lokacje, dynamiczne oświetlenie oraz charakterystyczne niebieskie filtry znane z oryginalnego pokazu sprzed lat. Twórca pracuje obecnie nad AI Hook Mana oraz mechanikami walki.

Co ciekawe, kolejna aktualizacja projektu ma wprowadzić klasyczne statyczne kamery inspirowane starszymi odsłonami serii Resident Evil. To rozwiązanie może szczególnie przypaść do gustu fanom pierwszych części cyklu.

Czekanie dobiegło końca! Dzisiaj z ogromną dumą dzielę się PIERWSZYM OFICJALNYM PRZEWODNIKIEM PO ROZGRYWCE mojej rekonstrukcji gry Resident Evil 3.5 (Hook Man), stworzonej w całości w silniku Unreal Engine 5.

W tym pierwszym zwiastunie eksplorujemy nawiedzony zamek w czasie rzeczywistym. Zaczynamy od klasycznej sali zbrojowni, przechodzimy przez przerażający pokój z lalkami, ciemne korytarze i jadalnię, by w końcu dotrzeć do obrazu przedstawiającego Hook Mana

Autor projektu zapowiedział również wydanie grywalnego dema remake’u. Na razie nie podano daty premiery, jednak społeczność survival horrorów już teraz mocno interesuje się przedsięwzięciem.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/9-minutes-of-gameplay-from-resident-evil-3-5-unreal-engine-5-fan-remake/

