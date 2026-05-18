Kultowe Resident Evil 3.5 wraca do życia? Fanowski remake pokazuje 9 minut gameplayu

Do sieci trafiło aż dziewięć minut rozgrywki z fanowskiego remake’u Resident Evil 3.5 tworzonego w Unreal Engine 5. Projekt od studia Luli Studio ma odtworzyć słynne demo „Hookman”, które Capcom zaprezentowało podczas targów E3 2003 jako wczesną wersję Resident Evil 4.

Resident Evil 3.5 – powrót anulowanej wersji RE4

Dla wielu fanów serii Resident Evil demo z E3 2003 pozostaje jedną z największych „utraconych” wersji gry w historii marki. Produkcja skupiała się mocniej na elementach paranormalnych i horrorze psychologicznym. Leon S. Kennedy przemierzał nawiedzony zamek, doświadczał halucynacji i walczył z tajemniczym Hook Manem. Ostatecznie Capcom porzucił tę koncepcję i stworzył Resident Evil 4 w znanej dziś formie. Mimo tego demo przez lata obrosło legendą, a społeczność wielokrotnie próbowała odtworzyć jego klimat.