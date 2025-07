Zwiastun thrillera Po polowaniu Luki Guadagnino. Julia Roberts w centrum sprawy #MeToo

Amazon MGM opublikowało zwiastun najnowszego filmu Luki Guadagnino – Po polowaniu (After the Hunt), który porusza kontrowersyjne tematy związane z ruchem #MeToo. Produkcja z Julią Roberts i Andrew Garfieldem ma zadebiutować 10 października. Niemal pewnym miejscem jej światowej premiery jest wrześniowy Festiwal Filmowy w Wenecji.

Choć Po polowaniu zapowiada się jako stylizowany thriller psychologiczny, nie uderza w tak prowokacyjne tony jak Challengers czy Queer. Zdjęcia do filmu są autorstwa operatora Malika Hassana Sayeeda, a scenariusz napisała Nora Garrett.

W obsadzie oprócz Roberts i Garfielda znaleźli się także Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg oraz Ayo Edebiri z The Bear. Wczesne pokazy próbne sugerują, że Julia Roberts daje tu jeden z najmocniejszych występów w swojej karierze – przynajmniej według samego Guadagnino, który ujawnił to w jednej z rozmów. To kolejna zaangażowana społecznie rola aktorki z Oscarem na koncie za Erin Brockovich.

Po sukcesie Challengers, Guadagnino po raz kolejny sięga po tematy społeczne i prowokacyjne, balansując między stylem a treścią. Jak dotąd, siedem z jego dziewięciu filmów debiutowało w Wenecji, co dodatkowo wzmacnia spekulacje co do obecności Po polowaniu na tegorocznym festiwalu. Niedawno informowaliśmy także o tym, że reżyser nakręci także film o kulisach tworzenia ChataGPT. W planach ma także remake American Psycho.