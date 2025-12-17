Robin Hood nie do poznania. Pierwsze zdjęcia z nowej historii o najsłynniejszym banicie

Jackman wciela się w postać wyraźnie inną niż znane dotąd wersje legendarnego łucznika. Jego Robin Hood to człowiek u kresu życia, naznaczony bliznami, bólem i ciężarem dawnych wyborów, daleki od bajkowego bohatera.

Nowy film o Robin Hoodzie zapowiada się zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe ekranizacje. The Death of Robin Hood, produkowany przez A24 i reżyserowany przez Michael Sarnoski, trafi do kin w 2026 roku. W głównych rolach występują: Hugh Jackman, Jodie Comer oraz Bill Skarsgård. Entertainment Weekly opublikowało pierwsze zdjęcia z filmu, które pokazują, że nie będzie to klasyczna, romantyczna opowieść o banicie z Sherwood.

To, co najbardziej kocham w wizji Mike’a, to fakt, że scenariusz ma ogromną siłę i bada, w jaki sposób władza może być wykorzystywana zarówno w dobrym, jak i złym celu. Robin Hood w naszej historii jest prawdziwym człowiekiem. Z całym bagażem blizn, bólu, żalu i miłości. Ta opowieść ma ciężar. Dla mnie jest piękna i bardzo ludzka – przyznał Hugh Jackman.

Sarnoski, który wcześniej nakręcił Świnię oraz Ciche miejsce: Dzień pierwszy, spędził blisko rok pracując nad filmem w Irlandii Północnej. Reżyser podkreśla, że nawet widzowie doskonale znający wcześniejsze wersje historii szybko zrozumieją, z jak odmiennym ujęciem mają tu do czynienia.

Możesz być jak najbardziej obeznany z wcześniejszymi wersjami, ale i tak dasz się porwać, bo ta interpretacja jest zdefiniowana przez bardzo konkretne, zupełnie inne niż dotąd kreacje aktorskie.

Choć twórca unika zdradzania szczegółów fabuły, sam tytuł sugeruje, że obserwujemy Robina Hooda u schyłku jego drogi. Bohater patrzy wstecz na własną legendę, która urosła wokół jego czynów, często brutalnych i moralnie wątpliwych.

Był morderczym banitą, który zrobił wiele strasznych rzeczy i w pewnym sensie był potworem. Przeżył jednak na tyle długo, by zobaczyć, jak wokół niego powstaje folklor. Zastanawia się, co czuje, widząc siebie przedstawianego jako bohatera, wiedząc, kim naprawdę był.

Pierwsze zdjęcia z planu pokazują Jackmana jako niemal dzikiego wojownika. Film kręcono w surowych, górskich plenerach, w ekstremalnych warunkach pogodowych.