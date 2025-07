ChatGPT dostanie własny film. Zapowiada się nowy The Social Network?

Co ciekawe, to nie pierwszy wspólny projekt Garfielda i Guadagnino. Aktor wystąpił już w thrillerze After the Hunt, którego premiera zapowiedziana jest na 10 października 2025 roku. Niewykluczone, że film zadebiutuje wcześniej na festiwalu w Wenecji. Tymczasem Artificial ma być kolejnym dużym tytułem w dorobku włoskiego reżysera, znanego z Tamtych dni, tamtych nocy oraz Challengers. Od pewnego czasu mówi się, że twórca szykuje także remake Amerian Psycho.

Obok Garfielda w filmie wystąpi także Yura Borisov, tegoroczny nominowany do Oscara za rolę w Anorze. Za scenariusz odpowiada Simon Rich, autor tekstów do Saturday Night Live i filmu Amerykanin w marynacie. Wśród producentów znaleźli się m.in. Jennifer Fox, David Heyman (Harry Potter, Grawitacja) i Jeffrey Clifford. Wszystko wskazuje na to, że Artificial może stać się filmem, o którym będzie głośno nie tylko w świecie technologii, ale i kina.