Nowe American Psycho - najpoważniejszym kadydantem do głównej roli jest teraz... syn Terminatora

Od kiedy reżyser Tamtych dni, tamtych nocy ogłosił w październiku zeszłego roku, że stanie za kamerą nowej adaptacji powieści Breta Eastona Ellisa, w Hollywood rozpoczęła się gra w spekulacje. Kto mógłby wcielić się w ikonicznego Patricka Batemana — psychopatycznego yuppie z lat 80.?

Kto zagra w nowym American Psycho?

Choć początkowo pojawiały się nazwiska takie jak Austin Butler, według źródeł zbliżonych do produkcji nigdy nie był on poważnym kandydatem. Typowano także Jacoba Elordi, z równie marnym skutkiem. Pojawił się jednak nowy kandydat. To Patrick Schwarzenegger, syn Arnolda Schwarzeneggera. To te nazwisko powraca w kontekście głównej roli w nadchodzącym American Psycho od Lucy Guadagnino.