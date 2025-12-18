Avatar: Ogień o popiół rozbije bank. Tyle film zarobi na otwarcie w kinach

Trzecia odsłona sagi Jamesa Camerona szykuje się na jeden z najmocniejszych debiutów tegorocznego sezonu świątecznego. Avatar: Ogień i popiół ma według prognoz otworzyć się w amerykańskich kinach z wynikiem od 90 do 105 milionów dolarów, co w skali globalnej może przełożyć się nawet na340-365 milionów dolarów w pierwszy weekend. Pomóc w tym mają recenzje, które trafiły już do sieci.

Avatar: Ogień i popiół – nowe prognozy otwarcia

Hollywood ma wobec nowego filmu Camerona ogromne oczekiwania. Dwie poprzednie cześci serii zapisały się w historii kina jako absolutne rekordy frekwencyjne. Avatar oraz Avatar: Istota wody przekroczyły globalnie barierę dwóch miliardów dolarów, a sam James Cameron pozostaje jedynym reżyserem z trzema takimi gigantami na koncie, obok Titanic.