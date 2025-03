Znamy płeć nowego Bonda. Zero zaskoczenia?

W ostatnich latach pojawiały się spekulacje, że nowego Boda może zagrać kobieta. Co na to Amazon?

Amazon, po przejęciu marki Jamesa Bonda, jak na razie ostrożnie podchodzi do zmian w jej zakresie. Wiemy przynajmniej jedno: 007 pozostanie mężczyzną. W najnowszej wewnętrznej notatce firma potwierdziła, że agent 007 pozostanie mężczyzną i Brytyjczykiem (lub pochodzić ze wspólnoty narodów), zgodnie z tradycją. Choć temat zmiany płci postaci pojawił się w mediach, Amazon najwyraźniej nie jest zainteresowany radyklanymi zmianami. Wielu fanów odetchnie z ulgą?

Czy James Bond zamieni się Jane Bond? Marne szanse

Co ciekawe, pokrywa się to wizją Barbary Broccoli, która także nie była zwolenniczką radykalnych zmian w serii, w tym wypadku wiążących się ze zmianą płci agenta. Był właścicielka marki zdołała mieć kluczowy wpływ na decyzję o zachowaniu męskiej postaci Bonda, zanim zgodziła się sprzedać prawa do filmu za kwotę 1 miliarda dolarów. Warto jednak zwrócić uwagę, że choć nowy Bond będzie mężczyzną i Brytyjczykiem, to wciąż nie wiemy, czy twórcy nie zdecydują się na zmianę koloru skóry agenta, bo taka możliwość wciąż istnieje. Wcześniej chętnie spekulowano o tym, że Idris Elba nadawałby się do tej roli.