Koniec Jamesa Bonda jakiego znamy. Nadchodzi wielka rewolucja w serii

Wilson i Broccoli podpisali z Amazon MGM Studios nową umowę, na mocy której pozostają właścicielami praw do własności intelektualnej Jamesa Bonda, ale jednocześnie zgodzili się na oddanie twórczej kontroli nad serią. Tym samym Barbara Broccoli, która z serią związana jest od czasu Ośmiorniczki z 1983 roku, nie będzie dłużej mogła kontrolować, co będzie się dalej działo z franczyzą o agencie 007.

Gdy w marcu 2022 roku Amazon sfinalizował zakup studia MGM, korporacja przejęła również prawa do wielu znanych marek, w tym Jamesa Bonda. Jednak to wieloletni producenci serii, czyli Barbara Broccoli oraz Michael G. Wilson posiadali pełną kontrolę twórczą nad serią. Teraz to się zmieniło i amerykańskie media poinformowały, że dwójka producentów nie będzie już dłużej posiadać kreatywnej władzy nad franczyzą.

Jest to prawdopodobnie pokłosie konfliktu, o którym zrobiło się głośno jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Wtedy wyciekły szczegóły burzliwej rozmowy między Broccoli a władzami Amazon MGM Studios, które chciało stworzyć nowego Jamesa Bonda niczym kolejne filmowe uniwersum, na co producentka nie chciała się zgodzić. Najwyraźniej obie strony nie doszły do porozumienia, ale to Amazon postawił na swoim. Obecnie jednak nie wiadomo, czy możemy oczekiwać filmowych lub serialowych spin-offów lub prequeli ze świata Jamesa Bonda.

Od swojego kinowego debiutu ponad 60 lat temu, James Bond stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina. Jesteśmy wdzięczni nieżyjącym już Albertowi R. Broccoliemu i Harry’emu Saltzmanowi za wprowadzenie Jamesa Bonda na ekrany kin na całym świecie, a także Michaelowi G. Wilsonowi i Barbarze Broccoli za ich niezachwiane zaangażowanie i rolę w kontynuowaniu dziedzictwa tej serii, którą uwielbiają legiony fanów na całym świecie. To dla nas zaszczyt móc kontynuować tę cenioną spuściznę i nie możemy się doczekać, aby wprowadzić legendarną postać 007 w kolejną fazę dla globalnej publiczności – powiedział Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios.