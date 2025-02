Christopher Nolan chciał nakręcić nowego Jamesa Bonda. Ale zrezygnował z jednego powodu

Do sprawy odniósł się również Peter Newman, wykładowca z Uniwersytetu Nowojorskiego, który przestrzegł Amazon przed popełnieniem największego błędu. Jego zdaniem James Bond nie może stać się poprawny politycznie, ponieważ fani nie będą zadowoleni z takiej zmiany.

Jest coś wyjątkowego i niepowtarzalnego w Bondzie, i nie można po prostu pozbawić go cech, które czynią go tak czarującym, wrzucić pięć projektów do produkcji naraz i nie zniszczyć przy tym całkowicie całej marki. A jeśli uczynisz Bonda bardziej poprawnym politycznie, spotkasz się z dużym sprzeciwem.