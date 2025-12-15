Nowy Tomb Raider powraca do lokacji, w której Lara Croft nie było od prawie 30 lat

Przez tyle lat mogło się nazbierać sporo nowych skarbów i artefaktów do odkrycia.

Podczas The Game Awards Amazon zapowiedział dwie nowe odsłony serii Tomb Raider. Jedną z nich jest Catalyst, czyli pełnoprawna kontynuacja serii, w której akcja rozgrywać się będzie w Indiach. Tym samym Lara Croft powróci do tego kraju po prawie trzydziestoletniej nieobecności. Tomb Raider: Catalyst – gra zabierze Larę Croft do dawno nieodwiedzanych Indii Chociaż seria Tomb Raider zabierała nas przez lata w wiele różnych miejsc, to w Indiach Lara Croft była tylko raz. Ten kraj pojawił się w Tomb Raider 3 z 1998 roku w krótkim epizodzie na samym początku gry. Tym razem Indie mają stać się pełnoprawnym i kluczowym obszarem nowej przygody, a nie jedynie egzotyczną ciekawostką.

Akcja Tomb Raider: Catalyst rozgrywać się będzie w północnych Indiach, gdzie Lara natrafi na ślady mitycznego kataklizmu oraz tajemniczej siły, która zaczęła wpływać na otaczający świat. W centrum historii ponownie znajdą się starożytne sekrety oraz zagrożenie związane z wykorzystaniem pradawnej mocy w niewłaściwych celach. Nowością jest jednak kontekst kulturowy i mitologiczny, który otwiera przed scenarzystami zupełnie inne możliwości niż dotychczas.

Indie to jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w wysokobudżetowych grach akcji. Bogata historia, ogromna różnorodność architektury oraz rozbudowana mitologia tworzą przestrzeń idealną dla Tomb Raidera. Świątynie ukryte w dżungli, miasta kształtowane przez religię i legendy oraz motywy cykliczności i przeznaczenia mogą przywrócić serii poczucie autentycznej przygody i odkrywania nieznanego. Do tej pory tylko nieliczne produkcje próbowały eksplorować ten kierunek. Raji: An Ancient Epic czerpało garściami z hinduskiej mitologii, a Uncharted: Zaginione dziedzictwo zaoferowało krótkie spojrzenie na Indie w blockbusterowej oprawie. Poza nimi lista jest zaskakująco krótka, co tylko podkreśla wagę decyzji podjętej przez twórców Tomb Raidera. Dla Tomb Raidera to szansa na ewolucję po latach balansowania między realizmem a wykorzystywaniem mitologii. Indie, ze swoją symboliką, opowieściami o bogach, moralnych wyborach i cyklach zniszczenia oraz odrodzenia, mogą nadać historii głębi, której część fanów brakowało po ostatniej trylogii. Różnorodne krajobrazy z kolei sprzyjają świeżemu podejściu do zagadek, eksploracji i projektowania poziomów.

