Zimna krew Białego Wilka. GTA 6 „naprawdę nie obchodzi” Geralta z Rivii

Doug Cockle, weteran dubbingu i głos Geralta z Rivii w serii Wiedźmin wyjawił, że jest obojętny na szum medialny otaczający nadchodzącą produkcję Rockstara, GTA 6. Aktor wyraził swoją chłodną opinię podczas gali Golden Joystick Awards 2025.

Głos Geralta z Wiedźmina szczerze o GTA. Doug Cockle mówi, że gra „naprawdę go nie obchodzi”

Zapytano go wówczas, co myśli o możliwości prześcignięcia przez GTA 6 historycznego rekordu nagród ustanowionego przez Wiedźmina 3, który w ciągu czterech lat zdobył około dziesięciu statuetek. Cockle, wyraźnie rozbawiony, wyznał, że Grand Theft Auto 6 to gra, która „naprawdę go nie obchodzi”. Stwierdził jednak z pewnym spokojem, że choć Wiedźmin 3 jest znakomitą grą, to GTA 6 „prawdopodobnie też będzie świetne, kiedy już wyjdzie”.