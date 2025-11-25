Zaloguj się lub Zarejestruj

Zimna krew Białego Wilka. GTA 6 „naprawdę nie obchodzi” Geralta z Rivii

Patrycja Pietrowska
2025/11/25 12:30
Geralta to nie rusza.

Doug Cockle, weteran dubbingu i głos Geralta z Rivii w serii Wiedźmin wyjawił, że jest obojętny na szum medialny otaczający nadchodzącą produkcję Rockstara, GTA 6. Aktor wyraził swoją chłodną opinię podczas gali Golden Joystick Awards 2025.

Głos Geralta z Wiedźmina szczerze o GTA. Doug Cockle mówi, że gra „naprawdę go nie obchodzi

Zapytano go wówczas, co myśli o możliwości prześcignięcia przez GTA 6 historycznego rekordu nagród ustanowionego przez Wiedźmina 3, który w ciągu czterech lat zdobył około dziesięciu statuetek. Cockle, wyraźnie rozbawiony, wyznał, że Grand Theft Auto 6 to gra, która „naprawdę go nie obchodzi”. Stwierdził jednak z pewnym spokojem, że choć Wiedźmin 3 jest znakomitą grą, to GTA 6 „prawdopodobnie też będzie świetne, kiedy już wyjdzie”.

Jeśli zaś chodzi o debiut wspomnianej produkcji Rockstar Games, fani mają pewnie obawy związane z ponownymi opóźnieniami. Premiera gry ma nastąpić za rok – dokładniej 19 listopada 2026 roku – ale sporo internautów wyraża zaniepokojenie dotyczące dotrzymania przez twórców terminu. Na Reddicie pojawiają się głosy, że tytuł może znowu zostać przesunięty.

GramTV przedstawia:

Przy okazji warto też przypomnieć, że pierwszy zwiastun Grand Theft Auto 6 osiągnął historyczny wynik na YouTube. Obecnie trailer ma już ponad 269 milionów wyświetleń. To oznacza, że jest najpopularniejszym zwiastunem na platformie, który został opublikowany bez żadnych reklam.

Geralt z kolei powróci wkrótce wraz Ciri. Mowa o crossoverze, który wprowadzi do turowej gry taktycznej Sword of Convallaria wspomniane postaci, a także Yennefer i Triss.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/gta-6-does-not-impress-geralt-of-rivia-the-witcher-actor-doug-cockle-says-i-really-dont-care-about-the-rockstar-game-even-if-it-beats-the-witcher-3s-awards-record/

