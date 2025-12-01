Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA: Vice City nigdy nie wyglądało lepiej. Z RTX Remix prezentuje się lepiej od oficjalnego remastera

Radosław Krajewski
2025/12/01 12:00
Gra Rockstara otrzymała nowe życie.

Grand Theft Auto: Vice City dostało właśnie kolejne życie, za sprawą nowej modyfikacji usprawniającej oprawę wizualną. RTX Remix, przygotowane przez twórcę o nicku xoxor4d, pozwala uruchomić pełny Path Tracing w Vice City, choć nie w klasycznej odsłonie z 2002 roku. RTX Remix należy uruchomić na Vice City: Nextgen Edition, czyli rozbudowanej modyfikacji działającej na silniku RAGE z Grand Theft Auto 4.

Grand Theft Auto: Vice City

GTA: Vice City jeszcze ładniejsze dzięki RTX Remix

Nextgen Edition stanowi darmową, kompletną rekonstrukcję kultowej produkcji i oferuje odtworzone misje fabularne, pełną mapę, uzbrojenie oraz zawartość znaną z oryginału. Projekt wykorzystuje ulepszone modele postaci i pojazdów zaczerpnięte z wersji Xbox, a także klasyczne stacje radiowe wprost z edycji na PlayStation 2. Twórcy rozszerzyli grę o dodatkowe aktywności, w tym misje usług miejskich, wyścigi w Hyman Memorial Stadium, zawody w Sunshine Autos oraz zadania z garażu importowego.

Dzięki implementacji RTX Remix mod jest w stanie uruchomić zaawansowane oświetlenie w czasie rzeczywistym, co całkowicie odmienia klimat słonecznego Vice City. Warto jednak pamiętać, że technologia ta wymaga bardzo mocnego sprzętu. Już wcześniejsze testy GTA 4 z Path Tracingiem pokazały, jak wysoka jest bariera wydajnościowa, a podobnie wygląda to w przypadku Vice City Nextgen Edition.

GramTV przedstawia:

Projekt Nextgen Edition pozostaje najpełniejszą propozycją dla fanów, którzy chcą dziś wrócić do Vice City na PC, a dzięki obsłudze Path Tracingu prezentuje się jeszcze bardziej okazale. GTA: Vice City Nextgen Edition pobierzecie z tej strony.

