GTA: Vice City nigdy nie wyglądało lepiej. Z RTX Remix prezentuje się lepiej od oficjalnego remastera

Grand Theft Auto: Vice City dostało właśnie kolejne życie, za sprawą nowej modyfikacji usprawniającej oprawę wizualną. RTX Remix, przygotowane przez twórcę o nicku xoxor4d, pozwala uruchomić pełny Path Tracing w Vice City, choć nie w klasycznej odsłonie z 2002 roku. RTX Remix należy uruchomić na Vice City: Nextgen Edition, czyli rozbudowanej modyfikacji działającej na silniku RAGE z Grand Theft Auto 4.

GTA: Vice City jeszcze ładniejsze dzięki RTX Remix

Nextgen Edition stanowi darmową, kompletną rekonstrukcję kultowej produkcji i oferuje odtworzone misje fabularne, pełną mapę, uzbrojenie oraz zawartość znaną z oryginału. Projekt wykorzystuje ulepszone modele postaci i pojazdów zaczerpnięte z wersji Xbox, a także klasyczne stacje radiowe wprost z edycji na PlayStation 2. Twórcy rozszerzyli grę o dodatkowe aktywności, w tym misje usług miejskich, wyścigi w Hyman Memorial Stadium, zawody w Sunshine Autos oraz zadania z garażu importowego.