Wiedźmin 3 z nowym modem, który przywraca wyciętą zawartość i eliminuje prawie 6 tysięcy błędów

Potężna paczka z poprawkami od fana.

Fani Wiedźmina 3 mają kolejny powód, by ponownie zagrać w grę CD Projekt Red. Modder znany jako MerseyRockoff udostępnił najnowszą wersję swojej imponującej modyfikacji Brothers in Arms. To rozbudowany projekt przeznaczony dla wersji Next-Gen, który usuwa tysiące błędów, przywraca wycięte wcześniej elementy oraz znacząco poprawia ogólną jakość gry. Wiedźmin 3 – mod Brothers in Arms przywraca skasowaną zawartość z gry CD Projekt Red Według twórcy pełne wydanie Ultimate Edition zawiera około 5,7 tysięcy poprawek. Pakiet obejmuje zarówno podstawową kampanię, jak i oba oficjalne rozszerzenia. Usprawnienia dotyczą zadań, dialogów, dziennika, grafiki, elementów rozgrywki oraz wielu pomniejszych kwestii technicznych, które w oryginale potrafiły umknąć uwadze graczy.

Najnowsza wersja oznaczona numerem trzy została przygotowana od nowa w oficjalnym edytorze REDkit. Dzięki temu projekt zyskał setki dodatkowych ulepszeń oraz ponad tysiąc kolejnych poprawek i przywróconych elementów. Autor zadbał również o przywrócenie treści, które pierwotnie nie trafiły do finalnej gry. Wśród nich znajdują się postacie niezależne, przedmioty, księgi, wpisy do kompendium, a nawet dwieście pięćdziesiąt linijek dialogów. To zarówno pojedyncze kwestie, jak i pełniejsze rozmowy czy krótsze scenki fabularne. Najbardziej interesująca jest scena z Emhyrem, która rozgrywa się przed zażyciem kąpieli Geralta przed przesłuchaniem w Wyzimie. W niej wiedźmin spotykał temerskiego ogrodnika w pałacowych ogrodach, który nie może ściąć drzewa. Pojawia się władca Nilfgaard, który bierze do ręki topór i wbija w drzewa. Scenę tę możecie zobaczyć na poniższym materiale.

GramTV przedstawia:

Wersja Ultimate wzbogaciła się także o wygodne menu moda w grze. Dzięki temu gracze nie muszą już pobierać dodatkowych paczek z opcjonalną zawartością. Wszystkie elementy, które mogą nie odpowiadać części odbiorców, można teraz włączać lub wyłączać bezpośrednio z poziomu interfejsu. Modder dodał również zestaw pomocnych ustawień oraz możliwość aktywacji kilku pobocznych usprawnień, w tym dodatkowych wyścigów łodzi. Autor podkreśla, że projekt został pomyślany jako idealny zestaw dla graczy planujących kolejne podejście do Wiedźmina 3. Mod naprawia ogromną liczbę błędów i przywraca treści, które pogłębiają świat gry, dlatego może stać się jedną z najważniejszych fanowskich modyfikacji przeznaczonych dla Edycji Next Gen. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania na tej stronie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.