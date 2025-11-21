GTA 6 zadebiutuje za rok. Fani obawiają się, że to nie koniec opóźnień premiery nowej gry Rockstara

Prezes Take-Two Interactive jednak zapewniał, że teraz już gra na pewno zostanie wydana w tym terminie.

Grand Theft Auto 6 znajduje się w produkcji od wielu lat, a kolejne zmiany dat premiery stały się źródłem niekończących się dyskusji wśród graczy. Na początku bieżącego miesiąca Rockstar Games poinformowało, że wyda swoją kolejna odsłonę gangsterskiej serii 19 listopada 2026 roku. Nie wszyscy fani chcą jednak wierzyć, że tym razem obędzie się bez kolejnego opóźnienia.

Grand Theft Auto 6 – fani obawiają się o premierę, która odbędzie się już za rok

Wielu graczy zwraca uwagę, że według pierwotnych zapowiedzi w tym momencie powinniśmy już mieć GTA 6 na swoich konsolach. Następnie premiera była planowana na maj 2026 roku, aż przesunięto ją o pół roku. Dlatego część społeczności podchodzi do aktualnej daty z dużą ostrożnością, nawet mimo zapewnień szefa Take-Two, który zapewnia pełne zaufanie do nowego harmonogramu.