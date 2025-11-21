GTA 6 zadebiutuje za rok. Fani obawiają się, że to nie koniec opóźnień premiery nowej gry Rockstara

Grand Theft Auto 6 – fani obawiają się o premierę, która odbędzie się już za rok
Wielu graczy zwraca uwagę, że według pierwotnych zapowiedzi w tym momencie powinniśmy już mieć GTA 6 na swoich konsolach. Następnie premiera była planowana na maj 2026 roku, aż przesunięto ją o pół roku. Dlatego część społeczności podchodzi do aktualnej daty z dużą ostrożnością, nawet mimo zapewnień szefa Take-Two, który zapewnia pełne zaufanie do nowego harmonogramu.
Fakt, że gra pierwotnie miała się ukazać mniej więcej w tym czasie…
Inny fan podszedł do sprawy z jeszcze większą dawką sceptycyzmu:
Za rok o tej porze będziemy czekać na premierę za kolejny rok.
GramTV przedstawia:
Znajdują się też takie osoby, którzy proszą o powstrzymanie się od odliczania, aby nie sprowadzić na grę kolejnego pecha:
Za każdym razem gdy robicie odliczanie premiera zostaje znowu opóźniona.
Nie brakuje również bardziej optymistycznych głosów. Jeden z użytkowników Reddita przypomina, że Rockstar ma już doświadczenie z przesuwaniem premier, które ostatecznie kończyło się wielkim sukcesem:
Czemu tyle pesymizmu w komentarzach. Widzieliśmy już to przy RDR 2 dwie obsuwy. To samo z GTA 6. Dlaczego wszyscy zakładają kolejny poślizg.
Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jednak jeszcze poczekać. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego i Rockstar dotrzyma słowa, za dwanaście miesięcy gracze po latach oczekiwań ponownie odwiedzą Vice City.
Przypomnijmy, że GTA 6 początkowo zadebiutuje tylko na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.