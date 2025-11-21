Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 6 zadebiutuje za rok. Fani obawiają się, że to nie koniec opóźnień premiery nowej gry Rockstara

Radosław Krajewski
2025/11/21 08:00
Prezes Take-Two Interactive jednak zapewniał, że teraz już gra na pewno zostanie wydana w tym terminie.

Grand Theft Auto 6 znajduje się w produkcji od wielu lat, a kolejne zmiany dat premiery stały się źródłem niekończących się dyskusji wśród graczy. Na początku bieżącego miesiąca Rockstar Games poinformowało, że wyda swoją kolejna odsłonę gangsterskiej serii 19 listopada 2026 roku. Nie wszyscy fani chcą jednak wierzyć, że tym razem obędzie się bez kolejnego opóźnienia.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 – fani obawiają się o premierę, która odbędzie się już za rok

Wielu graczy zwraca uwagę, że według pierwotnych zapowiedzi w tym momencie powinniśmy już mieć GTA 6 na swoich konsolach. Następnie premiera była planowana na maj 2026 roku, aż przesunięto ją o pół roku. Dlatego część społeczności podchodzi do aktualnej daty z dużą ostrożnością, nawet mimo zapewnień szefa Take-Two, który zapewnia pełne zaufanie do nowego harmonogramu.

Jeden z użytkowników Reddita napisał:

Fakt, że gra pierwotnie miała się ukazać mniej więcej w tym czasie…

Inny fan podszedł do sprawy z jeszcze większą dawką sceptycyzmu:

Za rok o tej porze będziemy czekać na premierę za kolejny rok.

Znajdują się też takie osoby, którzy proszą o powstrzymanie się od odliczania, aby nie sprowadzić na grę kolejnego pecha:

Za każdym razem gdy robicie odliczanie premiera zostaje znowu opóźniona.

Nie brakuje również bardziej optymistycznych głosów. Jeden z użytkowników Reddita przypomina, że Rockstar ma już doświadczenie z przesuwaniem premier, które ostatecznie kończyło się wielkim sukcesem:

Czemu tyle pesymizmu w komentarzach. Widzieliśmy już to przy RDR 2 dwie obsuwy. To samo z GTA 6. Dlaczego wszyscy zakładają kolejny poślizg.

Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jednak jeszcze poczekać. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego i Rockstar dotrzyma słowa, za dwanaście miesięcy gracze po latach oczekiwań ponownie odwiedzą Vice City.

Przypomnijmy, że GTA 6 początkowo zadebiutuje tylko na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/gta-6-will-launch-in-exactly-one-year-but-some-fans-dont-believe-it-1-year-from-now-we-will-be-waiting-for-it-to-come-out-in-a-year/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:22

Rozumiem to pierwsze przeniesienie premiery ze względu na "dużą ilość bugów przy praktycznie skończonej grze". Ale to przeniesienie na koniec 2026 pachnie jakimś większym fakapem albo zmianą koncepcyjną/przerobieniem elementów gry. Ale bym się śmiał jak po latach wyszło że musieli przerobić scenariusz/postacie ze względu na zmianę klimatu politycznego naprzykład xD Choć wątpie, no bo jakie "kontrowersje" racjonowałyby taki ruch - pewnie bardziej chodzi o jakieś optymalizacyjne rzeczy, może silnik nie wyrabia i muszą coś grubo przerobić... no chyba że chodzi o jeszcze coś innego, np. plany wydawnicze Sony itp.




