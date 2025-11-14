Yennefer czy Triss? Romantycznego dylematu w Wiedźminie 3 nie było w planach

Adam Badowski zdradza, jak narodził się pomysł na wybór między czarodziejkami.
Jakiś czas temu Adam Badowski, szef CD Projekt RED, wspominał w wywiadzie początki Wiedźmina 3. W rozmowie z redakcją PC Gamer ujawnił między innymi, że romantyczny dylemat wprowadzony do gry nie był pierwotnie planowany. Opcja wyboru między dwiema czarodziejkami – Yennefer i Triss – nie istniała w grze od samego początku.
Wiedźmin 3: Dziki Gon – opcja wyboru między Triss a Yennefer nie była pierwotnie planowana
Choć Yennefer była silnie zakorzeniona w oryginalnym zamierzeniu i wizji deweloperów, w pewnym momencie zespół deweloperski uznał, że narracji czegoś brakuje. Brakowało im pewnego rodzaju konfliktu osobistego – pomimo istnienia głębokiego wątku Ciri – który mógłby nadać grze więcej dynamiki emocjonalnej. Właśnie z tej potrzeby narodziła się idea wprowadzenia możliwości wyboru między Triss a Yen.
Tego nie było od początku, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że brakuje pewnego rodzaju konfliktu, osobistego konfliktu – oczywiście jest Ciri – ale jednak czegoś brakowało. – przekazał Adam Badowski w rozmowie z PC Gamer.
Ostatecznie twórcy dodali tę opcję do gry, nadając wątkom romansowym bardziej dynamicznego charakteru. Prawdopodobnie zespół nigdy nie zdawał sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ ta zmiana w projekcie będzie miała zarówno na odbiór Wiedźmina 3, jak i na całą branżę gier. Do dzisiaj debata „Yennefer kontra Triss” jest jednym z bardziej polaryzujących tematów w społeczności graczy. Sam Badowski, zapytany o swój osobisty wybór, wyraził jasną preferencję, deklarując, że wyborem „zawsze będzie Yennefer”.
W rozmowie poruszono również wątek kolekcjonerskich kart z pierwszej części Wiedźmina. Jak stwierdził Badowski, z perspektywy czasu wydają się one „dziecinne”. Przyznał, że podejście z pierwszej części było „prostackie” i sprowadzało role kobiece w grze do zaledwie „przedmiotów kolekcjonerskich”.
Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował 19 maja 2015 roku. Gra CD Projekt RED dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.