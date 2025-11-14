Yennefer czy Triss? Romantycznego dylematu w Wiedźminie 3 nie było w planach

Jakiś czas temu Adam Badowski, szef CD Projekt RED, wspominał w wywiadzie początki Wiedźmina 3. W rozmowie z redakcją PC Gamer ujawnił między innymi, że romantyczny dylemat wprowadzony do gry nie był pierwotnie planowany. Opcja wyboru między dwiema czarodziejkami – Yennefer i Triss – nie istniała w grze od samego początku.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – opcja wyboru między Triss a Yennefer nie była pierwotnie planowana

Choć Yennefer była silnie zakorzeniona w oryginalnym zamierzeniu i wizji deweloperów, w pewnym momencie zespół deweloperski uznał, że narracji czegoś brakuje. Brakowało im pewnego rodzaju konfliktu osobistego – pomimo istnienia głębokiego wątku Ciri – który mógłby nadać grze więcej dynamiki emocjonalnej. Właśnie z tej potrzeby narodziła się idea wprowadzenia możliwości wyboru między Triss a Yen.