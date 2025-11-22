Geralt i Ciri wracają — ale nie tam, gdzie się spodziewacie. Wiedźmin trafia do turowej gry taktycznej

Na premierę Wiedźmina 4 wciąż musimy czekać. Jeśli jednak brakuje wam towarzystwa Geralta, Yennefer, Ciri i Triss, pojawiła się okazja, by ponownie zobaczyć ich w akcji, choć tym razem w zupełnie innym wydaniu. Już w przyszłym tygodniu bohaterowie znani z Wiedźmina 3: Dziki Gon zagoszczą w popularnej turowej grze taktycznej Sword of Convallaria. Sword of Convallaria łączy siły z Wiedźminem Crossover został zapowiedziany miesiąc temu, a 28 listopada potwierdzono udział przynajmniej czterech kluczowych postaci: Geralta, Yennefer, Triss i Ciri. Wydarzenie nie ma określonej daty zakończenia, co oznacza, że fani będą mogli cieszyć się obecnością wiedźmińskiej ekipy w świecie Irii przez dłuższy czas.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy bohaterowie trafiają do innej gry. Wcześniej gościli między innymi w Monster Hunter World, gdzie bitwa z Pradawnym Leszym stała się jedną z najbardziej pamiętanych współprac w historii gamingowych crossoverów. Dziesięć lat po premierze Dzikiego Gonu popularność serii nadal nie słabnie.

Sword of Convallaria to turowa strategia przywodząca na myśl klasyki pokroju Final Fantasy Tactics. Pełno tu sprite’ów, taktycznych aren i rozbudowanego systemu potyczek. Z okazji crossovera przygotowano nawet krótką animację. Każda z postaci zachowuje charakterystyczne umiejętności, dostosowane do reguł turowej walki. Geralt korzysta z Znaków, Yennefer manipuluje przestrzenią za pomocą portali, Triss włada żywiołami ognia i lodu, natomiast Ciri błyskawicznie przemieszcza się między przeciwnikami, wzmacniając obrażenia krytyczne. Ciri zostanie udostępniona za darmo w trakcie trwania wydarzenia, co oznacza, że każdy gracz będzie mógł dodać ją do swojej drużyny bez żadnych kosztów. Pozostałe postacie pojawią się w oddzielnych banerach, a twórcy zadbali o to, by nie mieszać ich ze standardową pulą jednostek. Dzięki temu szansa na zdobycie ulubionych bohaterów będzie wyraźnie większa. Nowi gracze również nie powinni się martwić. Waluta zdobywana podczas eventu powinna umożliwić odblokowanie wszystkich postaci bez konieczności sięgania po portfel. Crossover Sword of Convallaria i Wiedźmin 3 rusza już w przyszłym tygodniu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





