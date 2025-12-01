Zaloguj się lub Zarejestruj

To kolejny przeciek GTA 6? Fragment animacji wzbudził duże emocje

Mikołaj Berlik
2025/12/01 10:15
Oczekiwania wobec GTA 6 rosną, a krótki materiał znaleziony online ponownie rozpalił dyskusję fanów.

Oczekiwanie na pełnoprawny gameplay trwa, a fani coraz uważniej śledzą każdy ruch związany z GTA 6. Po wcześniejszych wyciekach ponownie pojawił się fragment, który trafił do Sieci w nieoczekiwany sposób. Nagranie odkryte przez użytkownika SynthPotato miało znaleźć się w portfolio byłego pracownika Rockstar Games i prezentować animacje związane z wysiadaniem z pojazdów.

GTA 6 – co pokazano w przecieku?

Wideo składa się z kilku krótkich ujęć, ale jedno z nich natychmiast przyciągnęło uwagę fanów. W tle można rozpoznać okolice Ocean Drive, a także postać przypominającą Lucíę, czyli jedną z bohaterek nadchodzącej odsłony serii. Materiał wydaje się pochodzić z prac rozwojowych, co potwierdza fakt, że autor portfolio odpowiadał wcześniej za animacje w takich projektach jak Max Payne 3 oraz Red Dead Redemption 2.

Krótki klip nie ujawnia nowych mechanik, ale zwraca uwagę poziomem szczegółowości animacji. Naturalne ruchy, płynne przejścia i realistyczna praca kamery sprawiają, że gracze ponownie spekulują na temat tego, jak dopracowane będzie nadchodzące GTA. Wraz z przesunięciem premiery na 19 listopada 2026 roku pozostaje jednak uzbroić się w cierpliwość – oficjalny gameplay wciąż pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych prezentacji generacji. Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się fałszywe materiały z gry, które po raz kolejny rozbudziły nadzieje fanów.

