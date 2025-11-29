Netflix ma nowego króla fantasy w 2025 roku i nie jest to Wiedźmin

Serialowi wystarczył zaledwie jeden sezon, by stać się bardzo popularnym.
Choć mogło się wydawać, że to Wiedźmin po raz kolejny zdominuje ranking najpopularniejszych seriali fantasy Netflixa, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Numerem jeden 2025 roku został Avatar: Ostatni Władca Wiatru – aktorska adaptacja kultowej animacji, która zdobyła serca widzów, mimo że na platformie dostępny jest dopiero jeden sezon.
Avatar: Ostatni Władca Wiatru najpopularniejszym fantasy na Netflix w 2025 roku
Serial zadebiutował w lutym 2024 roku i szybko okazał się globalnym fenomenem. Netflix pochwalił się, że już w pierwszych czterech dniach użytkownicy tylko w USA obejrzeli 2,56 miliarda minut produkcji. Mimo mieszanych opinii krytyków – remake zebrał 61% na Rotten Tomatoes – widzowie masowo wracali do świata żywiołów. Jego siła okazała się na tyle duża, że bez problemu wyprzedził nawet kilkuletniego Wiedźmina.
Platforma błyskawicznie uwierzyła w potencjał projektu. Drugi i trzeci sezon zostały zamówione, nakręcone i… już zakończone, czekając tylko na premierę. A fakt, że jeden sezon zdetronizował czterosezonowego giganta, mówi sam za siebie.
Kluczem okazała się szeroka grupa odbiorców. Podczas gdy Wiedźmin celował w dorosłą widownię i mroczniejsze historie, Avatar zaproponował rodzinne fantasy – pełne akcji, lekkości i emocji. Widzowie w każdym wieku znaleźli tu coś dla siebie: najmłodsi odkrywają świat Aanga po raz pierwszy, a dorośli wracają do opowieści znanej z młodości. To ta międzypokoleniowa atrakcyjność wyniosła serial na szczyt. To także połączenie nostalgii i świeżego spojrzenia sprawiło, że serial trafił zarówno do fanów, jak i widzów, którzy dopiero poznają świat Avatara.
Avatar pozostaje jedną z najmocniejszych marek w bibliotece Netflixa. Już w 2024 roku projekty z tego uniwersum wygenerowały łącznie 900 milionów godzin wyświetleń w pierwszej połowie roku. Tymczasem Wiedźmin, mimo ogromnej popularności i mocnej marki growej, nie był w stanie przebić trwałej siły oddziaływania Avatara.
