Netflix ma nowego króla fantasy w 2025 roku i nie jest to Wiedźmin

Choć mogło się wydawać, że to Wiedźmin po raz kolejny zdominuje ranking najpopularniejszych seriali fantasy Netflixa, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Numerem jeden 2025 roku został Avatar: Ostatni Władca Wiatru – aktorska adaptacja kultowej animacji, która zdobyła serca widzów, mimo że na platformie dostępny jest dopiero jeden sezon.

Avatar: Ostatni Władca Wiatru najpopularniejszym fantasy na Netflix w 2025 roku

Serial zadebiutował w lutym 2024 roku i szybko okazał się globalnym fenomenem. Netflix pochwalił się, że już w pierwszych czterech dniach użytkownicy tylko w USA obejrzeli 2,56 miliarda minut produkcji. Mimo mieszanych opinii krytyków – remake zebrał 61% na Rotten Tomatoes – widzowie masowo wracali do świata żywiołów. Jego siła okazała się na tyle duża, że bez problemu wyprzedził nawet kilkuletniego Wiedźmina.