Zwiastun GTA 6 numerem jeden na YouTube. Trailer 1 osiąga historyczny wynik

Premiera GTA 6 wciąż pozostaje oddalona o ponad rok, ale pierwszy zwiastun gry nadal żyje własnym życiem. Materiał opublikowany przez Rockstar Games w grudniu 2023 roku przekroczył niedawno 269 mln wyświetleń, co według nowych zestawień czyni go najpopularniejszym trailerem na YouTube opublikowanym bez żadnych reklam. To kolejny dowód potężnego zainteresowania grą, mimo ostatnich przesunięć premiery.

GTA 6 – Trailer 1 zostaje numerem jeden w śr ód zwiastunów

Według obserwatorów statystyk YouTube, pierwszy zwiastun GTA 6 osiągnął ponad 269 mln wyświetleń i wciąż rośnie. Choć w globalnych rankingach istnieją materiały z większymi liczbami, większość z nich była wspierana kampaniami reklamowymi, co znacząco wpływa na ich zasięgi. Trailer Rockstara zdobył tę liczbę organicznie — bez monetyzacji, bez płatnej promocji i wyłącznie dzięki aktywności widzów.