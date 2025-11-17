Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwiastun GTA 6 numerem jeden na YouTube. Trailer 1 osiąga historyczny wynik

Mikołaj Berlik
2025/11/17 14:30
Rockstar może świętować – pierwszy zwiastun GTA 6 osiągnął rekordowe wyniki bez żadnej płatnej promocji.

Premiera GTA 6 wciąż pozostaje oddalona o ponad rok, ale pierwszy zwiastun gry nadal żyje własnym życiem. Materiał opublikowany przez Rockstar Games w grudniu 2023 roku przekroczył niedawno 269 mln wyświetleń, co według nowych zestawień czyni go najpopularniejszym trailerem na YouTube opublikowanym bez żadnych reklam. To kolejny dowód potężnego zainteresowania grą, mimo ostatnich przesunięć premiery.

GTA 6 – Trailer 1 zostaje numerem jeden wśród zwiastunów

Według obserwatorów statystyk YouTube, pierwszy zwiastun GTA 6 osiągnął ponad 269 mln wyświetleń i wciąż rośnie. Choć w globalnych rankingach istnieją materiały z większymi liczbami, większość z nich była wspierana kampaniami reklamowymi, co znacząco wpływa na ich zasięgi. Trailer Rockstara zdobył tę liczbę organicznie — bez monetyzacji, bez płatnej promocji i wyłącznie dzięki aktywności widzów.

Nagranie zgromadziło też ponad milion komentarzy, a Trailer 2 radzi sobie równie dobrze, zbliżając się do 150 mln odsłon. Materiał wciąż jest masowo odtwarzany przez fanów czekających na kolejne szczegóły gry, a część społeczności liczy na rychłe ujawnienie trzeciego zwiastuna lub pierwszego pełnego gameplayu.

GramTV przedstawia:

Choć tytuł zaliczył ostatnio kolejne opóźnienie, oczekiwania wobec GTA 6 tylko rosną. Pojawiły się jednak głosy, że jest to pokaz siły ze strony Rockstara.

Źródło:https://insider-gaming.com/grand-theft-auto-6-trailer-1-allegedly-becomes-number-one-youtube-trailer-of-all-time/

News
Rockstar
Rockstar Games
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
GTA VI
GTA 6
GTA
Mikołaj Berlik
