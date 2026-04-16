Zespół odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown ponownie połączony. Nadchodzi nowa gra?

Pojawiły się optymistyczne doniesienia dla fanów jednej z najlepiej ocenianych gier 2024 roku. Według plotek, zespół deweloperski odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown, który został rozwiązany niedługo po premierze tytułu, otrzymał od Ubisoftu zielone światło na ponowne połączenie sił.

Prince of Persia: The Lost Crown – powrót zespołu po dwóch latach

Informacje przekazane przez Gauthiera „Gautoza” Andresa z francuskiego serwisu Origami sugerują, że kluczowi twórcy Prince of Persia: The Lost Crown znów pracują razem. Obecnie zespół ma zajmować się przedstawianiem propozycji nowych projektów. Choć nie potwierdzono oficjalnie, czy mowa o bezpośredniej kontynuacji przygód Sargona, sam fakt reaktywacji zespołu budzi spore nadzieje.