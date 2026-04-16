Zespół odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown ponownie połączony. Nadchodzi nowa gra?

Pojawiły się optymistyczne doniesienia dla fanów jednej z najlepiej ocenianych gier 2024 roku. Według plotek, zespół deweloperski odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown, który został rozwiązany niedługo po premierze tytułu, otrzymał od Ubisoftu zielone światło na ponowne połączenie sił.
Prince of Persia: The Lost Crown – powrót zespołu po dwóch latach
Informacje przekazane przez Gauthiera „Gautoza” Andresa z francuskiego serwisu Origami sugerują, że kluczowi twórcy Prince of Persia: The Lost Crown znów pracują razem. Obecnie zespół ma zajmować się przedstawianiem propozycji nowych projektów. Choć nie potwierdzono oficjalnie, czy mowa o bezpośredniej kontynuacji przygód Sargona, sam fakt reaktywacji zespołu budzi spore nadzieje.
Nagła zmiana strategii wydawcy może wynikać z kilku czynników. Mimo początkowo rozczarowującej sprzedaży (ok. 1 mln egzemplarzy w pierwszych miesiącach), gra zyskała drugie życie dzięki usługom PlayStation Plus i Game Pass, przekraczając w zeszłym roku barierę 3 milionów graczy. Ubisoft przeszedł też niedawno restrukturyzację, tworząc tzw. "Creative Houses" z własnym kierownictwem, co może sprzyjać powrotowi do mniejszych, bardziej dopracowanych projektów. W obliczu skasowania remake'u The Sands of Time, pozytywny odbiór The Lost Crown pozostaje najmocniejszym punktem marki w ostatnich latach.
Półtora roku po opublikowaniu tego filmiku dotarły do mnie plotki, że główny zespół odpowiedzialny za grę „Prince of Persia: The Lost Crown” otrzymał od Ubisoftu zielone światło na ponowne zebranie się i przedstawienie pomysłów na gry.
Nie wiem nic więcej i nie chcę wiedzieć – dajmy im działać
GramTV przedstawia:
Warto przypomnieć, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutowało w styczniu 2024 roku. Tytuł możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!