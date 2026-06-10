Epic Games Store rozdaje za darmo kolejną grę. Prześliczny tytuł pozwoli Wam się zrelaksować

Chociaż dopiero jutro Epic Games Store rozda kolejne darmowe gry w ramach swojego cotygodniowego rozdawnictwa, to już dzisiaj gracze mogą zdobyć dodatkowy prezent całkowicie za darmo. Tym razem do swojego konta możecie przypisać Relaxing Simulator, czyli jak sama nazwa wskazuje, symulator odpoczywania. W tej grze trafimy do kilku uroczych miejsc, jak drewniany domek przy jeziorze, a zadaniem gracza jest zwiedzanie i relaksowanie się na łonie natury. Produkcja Witte Studio zadebiutowała na rynku w maju 2024 roku i teraz przez kilka najbliższych dni jest dostępna całkowicie za darmo. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Unoś się jak spokojna dusza, dopasuj pogodę i światło do nastroju i ciesz się chwilami spokoju z lekkim humorem.

Jeśli jesteś tu tylko po to, żeby przez chwilę nic nie robić – witaj w domu.

Stań się unoszącą się duszą i odkrywaj spokojne miejsca, sam lub z przyjaciółmi.

Ciesz się kojącymi krajobrazami, dostosuj pogodę i oświetlenie do swojego nastroju i przeżywaj spokojne chwile bez stresu i celów.

Odkrywaj lasy, ruiny, domy, wyspy i inne przytulne miejsca.

Wchodź w interakcje z drobnymi detalami, zrelaksuj się przy ognisku lub po prostu dryfuj przez świat razem z innymi – czytamy w opisie gry.