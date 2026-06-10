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Epic Games Store rozdaje za darmo kolejną grę. Prześliczny tytuł pozwoli Wam się zrelaksować

Radosław Krajewski
2026/06/10 10:30
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Oferta ograniczona jest czasowo, więc warto się pośpieszyć.

Chociaż dopiero jutro Epic Games Store rozda kolejne darmowe gry w ramach swojego cotygodniowego rozdawnictwa, to już dzisiaj gracze mogą zdobyć dodatkowy prezent całkowicie za darmo. Tym razem do swojego konta możecie przypisać Relaxing Simulator, czyli jak sama nazwa wskazuje, symulator odpoczywania. W tej grze trafimy do kilku uroczych miejsc, jak drewniany domek przy jeziorze, a zadaniem gracza jest zwiedzanie i relaksowanie się na łonie natury. Produkcja Witte Studio zadebiutowała na rynku w maju 2024 roku i teraz przez kilka najbliższych dni jest dostępna całkowicie za darmo. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Epic Games Store

Unoś się jak spokojna dusza, dopasuj pogodę i światło do nastroju i ciesz się chwilami spokoju z lekkim humorem.

Jeśli jesteś tu tylko po to, żeby przez chwilę nic nie robić – witaj w domu.

Stań się unoszącą się duszą i odkrywaj spokojne miejsca, sam lub z przyjaciółmi.

Ciesz się kojącymi krajobrazami, dostosuj pogodę i oświetlenie do swojego nastroju i przeżywaj spokojne chwile bez stresu i celów.

Odkrywaj lasy, ruiny, domy, wyspy i inne przytulne miejsca.

Wchodź w interakcje z drobnymi detalami, zrelaksuj się przy ognisku lub po prostu dryfuj przez świat razem z innymi – czytamy w opisie gry.

Kolejna gra za darmo w Epic Games Store

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Relaxing Simulator, to udajcie się pod ten adres. Oferta trwa tylko do 14 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

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Relaxing Simulator
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112