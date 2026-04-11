Nowy fragment rozgrywki z anulowanego remake'u Ubisoftu. Tak miało wyglądać Prince of Persia: The Sands of Time Remake

W świecie gier rzadko zdarza się, by projekt z tak długą i burzliwą historią kończył się w tak nagły sposób. Najnowsze doniesienia dotyczące Prince of Persia: The Sands of Time Remake rzucają nowe światło na tytuł, który ostatecznie nie ujrzy światła dziennego.

Prince of Persia: The Sands of Time – kilka sekund gameplayu

Chandra Kouns, pracujący przy projekcie, udostępnił krótki fragment (w formie GIF-a) z wersji gry z 2021 roku. Choć to tylko krótkie urywki, pokazują one, jak książę walczy ramię w ramię z Farah, co było jednym z kluczowych elementów oryginału z 2003 roku. Widzimy również Księcia skaczącego między ścianami, aby zdobyć Sztylet Czasu. Fani zauważyli, że animacje wspinaczki są niemal identyczne z tymi z pierwowzoru, co sugeruje wierne oddanie ducha oryginału pod kątem rozgrywki.

