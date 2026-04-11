Nowy fragment rozgrywki z anulowanego remake'u Ubisoftu. Tak miało wyglądać Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Mikołaj Berlik
2026/04/11 09:00
Deweloper gry podzielił się nagraniem.

W świecie gier rzadko zdarza się, by projekt z tak długą i burzliwą historią kończył się w tak nagły sposób. Najnowsze doniesienia dotyczące Prince of Persia: The Sands of Time Remake rzucają nowe światło na tytuł, który ostatecznie nie ujrzy światła dziennego.

Prince of Persia: The Sands of Time – kilka sekund gameplayu

Chandra Kouns, pracujący przy projekcie, udostępnił krótki fragment (w formie GIF-a) z wersji gry z 2021 roku. Choć to tylko krótkie urywki, pokazują one, jak książę walczy ramię w ramię z Farah, co było jednym z kluczowych elementów oryginału z 2003 roku. Widzimy również Księcia skaczącego między ścianami, aby zdobyć Sztylet Czasu. Fani zauważyli, że animacje wspinaczki są niemal identyczne z tymi z pierwowzoru, co sugeruje wierne oddanie ducha oryginału pod kątem rozgrywki.

Projekt ten stał się symbolem "piekła deweloperskiego". Przypomnijmy, jak wyglądała ta wyboista droga. We wrześniu 2020 pojawiła się oficjalna zapowiedź, która spotkała się z ogromną krytyką fanów z powodu przestarzałej oprawy graficznej. W latach 2021-2022 obserwowaliśmy serię opóźnień, najpierw na marzec 2021, potem na termin nieokreślony, aż w końcu na 2022 rok. Maj 2023 – Ubisoft ogłasza, że gra wróciła do fazy koncepcyjnej. Następnie, w czerwcu 2024 roku nowy cel wydawniczy został ustalony na 2026 rok. Niestety nie doszło to do skutku, ponieważ studio stwierdziło w styczniu, że gra nie osiągnęła poziomu jakości, na jaki zasługują fani.

Najbardziej zastanawiającym elementem tej historii jest fakt, że według wycieków z prezentacji ze stycznia 2026 roku, gra była ukończona w około 99%. Decyzja o całkowitym wyrzuceniu niemal gotowego produktu do kosza, zamiast zainwestowania w poprawę oprawy wizualnej (na co głównie narzekali gracze), pozostaje dla branży tajemnicą.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-short-unseen-gameplay-footage-for-prince-of-persia-the-sands-of-time-remake-surfaces/

