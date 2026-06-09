Gothic Remake otrzymał ważną aktualizację na PS5. Jest lepiej, ale problem awarii nadal nie zniknął

Każdy posiadacz Gothica Remake na PlayStation 5 musi zainstalować tego patcha.

Posiadacze konsol PlayStation 5 doczekali się wyczekiwanej aktualizacji do Gothic Remake. Twórcy z Alkimia Interactive udostępnili patch, który ma rozwiązać najpoważniejsze problemy techniczne zgłaszane przez społeczność, choć okazuje się, że nie wszystkie błędy udało się jeszcze wyeliminować. Gothic Remake – Alkimia Interactive wypuściła ważną aktualizację na konsolach PlayStation Od premiery remake’u kultowego RPG-a szczególnie użytkownicy PS5 zwracali uwagę na problemy związane ze stabilnością działania gry. Niezadowolenie części graczy znalazło odzwierciedlenie również w ocenach wystawianych w PlayStation Store. W miniony weekend deweloperzy odnieśli się do krytyki i zapowiedzieli publikację poprawki na początek tygodnia.

Choć aktualizacja miała pojawić się wcześniej, proces jej wdrożenia wydłużył się ze względu na konieczność przejścia końcowych testów i zatwierdzenia przez Sony. Studio poinformowało wczoraj wieczorem, że patch jest gotowy i oczekuje jedynie na zielone światło od korporacji. Ostatecznie zgoda została wydana bardzo szybko, a aktualizacja trafiła na PS5 i PS5 Pro jeszcze tej samej nocy. Twórcy nie opublikowali szczegółowej listy zmian. Wiadomo jedynie, że łatka koncentruje się przede wszystkim na usuwaniu awarii gry oraz problemów związanych z zapisami stanu rozgrywki. Według informacji przekazanych na oficjalnym Discordzie, wielu graczy zauważyło wyraźną poprawę po instalacji aktualizacji. Deweloperzy podkreślają jednak, że nadal otrzymują zgłoszenia dotyczące sporadycznych crashy, dlatego proszą społeczność o dalsze raportowanie błędów. Aktualizacja dla PlayStation została wdrożona w nocy. Widzę po komentarzach, że wyraźnie poprawiła doświadczenia wielu graczy, co jest świetną wiadomością. Widzę jednak również zgłoszenia, że u niektórych osób nadal występują awarie gry. Jeśli nadal napotykacie takie problemy, koniecznie zgłaszajcie je jak najszybciej, abyśmy mogli również je wyeliminować w najbliższej przyszłości.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy poinformowali również, że obecnie nie działa system do zgłaszania błędów. Studio pracuje nad przywróceniem jego funkcjonalności i zapowiada, że poinformuje społeczność, gdy narzędzie ponownie będzie dostępne. Obecnie Alkimia Interactive nie podała konkretnej daty publikacji kolejnych poprawek na pozostałych platformach. Twórcy zapewniają jednak, że więcej informacji na temat nadchodzących aktualizacji zostanie ujawnionych jeszcze w tym tygodniu. Przed twórcami jeszcze sporo pracy, zanim z Gothica Remake zostaną wyeliminowane wszystkie większe błędy. Gra cierpi również na zbyt trudne otwieranie zamków, ale w tym przypadku z pomocą przyszli sami gracze, którzy stworzyli już mody ułatwiające tę mechanikę. Gothic Remake - recenzja z perspektywy gracza, który w zasadzie nie zna oryginału

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