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Gen Atlas ma problemy z płynnością? Fumito Ueda odpowiada na obawy graczy po pokazie gry

Mikołaj Berlik
2026/06/08 17:00
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Twórca Ico i Shadow of the Colossus przyznał, że fragmenty zwiastuna nie były jeszcze odpowiednio zoptymalizowane.

Pierwszy zwiastun Gen Atlas wzbudził ogromne zainteresowanie podczas tegorocznego Summer Game Fest. Obok zachwytów nad nowym projektem Fumito Uedy pojawiły się jednak komentarze dotyczące płynności animacji i wydajności gry.

Gen Atlas
Gen Atlas

Gen Atlas – co z płynnością?

Nowa produkcja twórcy Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian była jednym z głośniejszych pokazów tegorocznej imprezy. Wielu graczy zwróciło jednak uwagę, że niektóre sceny ze zwiastuna sprawiały wrażenie działających w niestabilnej liczbie klatek na sekundę. W rozmowie z PC Gamer Fumito Ueda przyznał, że zespół doskonale zdaje sobie sprawę z problemów widocznych w materiale. Według dewelopera część scen nie została jeszcze odpowiednio zoptymalizowana, dlatego reakcje społeczności nie były dla niego zaskoczeniem.

GramTV przedstawia:

Według jego głównym celem prezentacji było pokazanie świata gry i wzbudzenie ciekawości wokół projektu. Z tego względu studio zdecydowało się zaprezentować materiał mimo trwających prac nad optymalizacją. Ueda wyraził jednocześnie pełne zaufanie do zespołu inżynierów oraz wsparcia ze strony Epic Games, które ma pomóc doprowadzić grę do oczekiwanego poziomu technicznego.

Komentarze dotyczące wydajności nie są niczym nowym w przypadku produkcji Uedy. Zarówno Shadow of the Colossus na PlayStation 2, jak i późniejsze The Last Guardian były krytykowane za problemy z płynnością animacji. Tym razem sytuacja może wyglądać jednak inaczej, ponieważ Gen Atlas zmierza również na PC. Według przedstawicieli Epic Games premiera jest bliżej, niż mogłoby się wydawać, choć dokładna data wydania pozostaje nieznana.

Tagi:

News
PC
wywiad
PC Gaming Show
Fumito Ueda
gen ATLAS
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112