Gen Atlas ma problemy z płynnością? Fumito Ueda odpowiada na obawy graczy po pokazie gry

Twórca Ico i Shadow of the Colossus przyznał, że fragmenty zwiastuna nie były jeszcze odpowiednio zoptymalizowane.

Pierwszy zwiastun Gen Atlas wzbudził ogromne zainteresowanie podczas tegorocznego Summer Game Fest. Obok zachwytów nad nowym projektem Fumito Uedy pojawiły się jednak komentarze dotyczące płynności animacji i wydajności gry.

Gen Atlas – co z płynnością?

Nowa produkcja twórcy Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian była jednym z głośniejszych pokazów tegorocznej imprezy. Wielu graczy zwróciło jednak uwagę, że niektóre sceny ze zwiastuna sprawiały wrażenie działających w niestabilnej liczbie klatek na sekundę. W rozmowie z PC Gamer Fumito Ueda przyznał, że zespół doskonale zdaje sobie sprawę z problemów widocznych w materiale. Według dewelopera część scen nie została jeszcze odpowiednio zoptymalizowana, dlatego reakcje społeczności nie były dla niego zaskoczeniem.