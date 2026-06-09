Persona 5 Royal wraca do Xbox Game Pass. Jeden z najwyżej ocenianych jRPG ponownie w abonamencie

Produkcja Atlusa ponownie zasiliła bibliotekę usługi Microsoftu po ponad dwóch latach nieobecności.
Do katalogu Xbox Game Pass powróciło Persona 5 Royal, uznawane za jedną z najlepszych i najbardziej stylowych gier jRPG ostatnich lat. Produkcja studia Atlus była już wcześniej dostępna w abonamencie, jednak opuściła bibliotekę pod koniec października 2023 roku. Teraz gracze otrzymali kolejną szansę, by nadrobić przygodę Jokera i Phantom Thieves of Hearts lub wrócić do niej przed premierami kolejnych odsłon serii.
Persona 5 Royal ponownie dostępna dla abonentów
Persona 5 Royal trafiła do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz wariantów obejmujących rozgrywkę w chmurze. Gra pozwala wcielić się w Jokera, lidera grupy Phantom Thieves of Hearts, którzy wykorzystują nadprzyrodzone moce do zmieniania serc skorumpowanych osób.
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Zmuszony do przeniesienia się do liceum w Tokio, bohater ma dziwny sen. „Jesteś prawdziwym więźniem losu. W niedalekiej przyszłości czeka cię zguba”. Z wiszącym nad głową celem „resocjalizacji” musi ocalić innych przed wypaczonymi pragnieniami, zakładając maskę Złodzieja-Widma.
GramTV przedstawia:
Powrót gry do Game Passa może zainteresować szczególnie osoby czekające na zapowiedziane już Persona 4 Revival oraz przyszłe informacje dotyczące Persona 6. To również dobra okazja dla tych, którzy nie zdążyli ukończyć przygody przed usunięciem jej z usługi w 2023 roku.
Przypomnijmy również, że do 15 czerwca z katalogu Xbox Game Pass znikną Jurassic World Evolution 2, TMNT: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, Lost in Random: The Eternal Die oraz Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition.
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