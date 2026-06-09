Persona 5 Royal wraca do Xbox Game Pass. Jeden z najwyżej ocenianych jRPG ponownie w abonamencie

Do katalogu Xbox Game Pass powróciło Persona 5 Royal, uznawane za jedną z najlepszych i najbardziej stylowych gier jRPG ostatnich lat. Produkcja studia Atlus była już wcześniej dostępna w abonamencie, jednak opuściła bibliotekę pod koniec października 2023 roku. Teraz gracze otrzymali kolejną szansę, by nadrobić przygodę Jokera i Phantom Thieves of Hearts lub wrócić do niej przed premierami kolejnych odsłon serii.

Persona 5 Royal ponownie dostępna dla abonentów

Persona 5 Royal trafiła do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz wariantów obejmujących rozgrywkę w chmurze. Gra pozwala wcielić się w Jokera, lidera grupy Phantom Thieves of Hearts, którzy wykorzystują nadprzyrodzone moce do zmieniania serc skorumpowanych osób.