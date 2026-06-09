Pierwsza gra PS Plus w sierpniu ujawniona. Premierowy tytuł trafi do usługi

Sony ujawniło pierwszą produkcję, która zasili PlayStation Plus za dwa miesiące.
Choć abonenci PlayStation Plus czekają dopiero na ujawnienie pełnej oferty w ramach PS Plus Essential na lipiec 2026 roku, poznaliśmy już pierwszą produkcję, która trafi do usługi miesiąc później. Niespodziewana zapowiedź padła podczas dzisiejszej prezentacji Nintendo Direct, gdzie ujawniono datę premiery gry Big Walk.
Big Walk trafi do PlayStation Plus w sierpniu
Twórcy wcześniej potwierdzili, że ich nowa produkcja będzie dostępna w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential już w dniu debiutu. Teraz wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Big Walk zadebiutuje 4 sierpnia tego roku, czyli we wtorek. Termin idealnie wpisuje się w harmonogram Sony, które właśnie tego dnia udostępnia nowe gry w podstawowym wariancie swojej usługi.
Informację potwierdzono również w oficjalnym komunikacie prasowym. Oznacza to, że posiadacze aktywnej subskrypcji PlayStation Plus Essential otrzymają dostęp do gry bez dodatkowych opłat już w dniu jej premiery. Takie przypadki nadal należą do rzadkości, szczególnie w przypadku produkcji trafiających bezpośrednio do najniższego progu abonamentu.
GramTV przedstawia:
Za Big Walk odpowiada studio House House, znane z przygotowania niezwykle popularnego Untitled Goose Game. Nowy projekt stawia na kooperacyjną rozgrywkę online i zachęca graczy do wspólnego odkrywania rozległego świata pełnego zagadek, wyzwań oraz sekretów.
W trakcie zabawy uczestnicy będą musieli współpracować, odnajdywać drogę do celu oraz utrzymywać kontakt za pomocą różnych narzędzi i gadżetów. Twórcy zapowiadają również sytuacje, w których komunikacja stanie się utrudniona, zmuszając graczy do szukania kreatywnych sposobów porozumiewania się.
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