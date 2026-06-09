Pierwsza gra PS Plus w sierpniu ujawniona. Premierowy tytuł trafi do usługi

Choć abonenci PlayStation Plus czekają dopiero na ujawnienie pełnej oferty w ramach PS Plus Essential na lipiec 2026 roku, poznaliśmy już pierwszą produkcję, która trafi do usługi miesiąc później. Niespodziewana zapowiedź padła podczas dzisiejszej prezentacji Nintendo Direct, gdzie ujawniono datę premiery gry Big Walk.

Big Walk trafi do PlayStation Plus w sierpniu

Twórcy wcześniej potwierdzili, że ich nowa produkcja będzie dostępna w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential już w dniu debiutu. Teraz wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Big Walk zadebiutuje 4 sierpnia tego roku, czyli we wtorek. Termin idealnie wpisuje się w harmonogram Sony, które właśnie tego dnia udostępnia nowe gry w podstawowym wariancie swojej usługi.