Zeldy Breath of the Wild i Tears of the Kingdom otrzymają system osiągnięć na Switchu 2. Czy to stanie się standardem?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom, na Nintendo Switch 2 zostaną wzbogacone o nowe funkcje, w tym system osiągnięć.

Funkcja ta zapowiada się interesująco. Obejmie między innymi głosowy przewodnik nawigacyjny, zupełnie nowe nagrania dźwiękowe, których nie było w oryginalnych wersjach gier (w Breath of the Wild będą to notatki Zeldy, a w Tears of the Kingdom usłyszymy także Rauru), a także możliwość dzielenia się schematami Autobuild w Tears of the Kingdom.

W sekcji My Play Data gracze będą mogli sprawdzać swoje osiągnięcia w grze. Medale będą przyznawane za osiągnięcia takie jak pokonanie dużej liczby przeciwników, zebranie określonej ilości rupii czy przebycie dużej odległości po Hyrule. Wśród nazw medali pojawiają się takie tytuły jak "Monster's Bane", "Treasure Hunter" i "Citizen of Hyrule". Swoje osiągnięcia można będzie porównywać z innymi graczami w sekcji Global Play Data, gdzie znajdziemy kategorie takie jak "Odwiedzone lokacje" oraz "Ukończone misje i przygody".