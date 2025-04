Nintendo Switch 2 bez tajemnic. Data premiery, specyfikacja i cena nowej konsoli

Potwierdzono, że konsola będzie wstecznie kompatybilna z grami z pierwszego Switcha. Niektóre z tytułów otrzymają oznaczenie Nintendo Switch 2 Edition, co będzie dla graczy informacją, że te produkcje otrzymają ulepszenia dla nowej konsoli. Pierwszymi ujawnionymi grami są: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby & The Forgotten Land, a także Metroid Prime 4 oraz Pokemon Legends Z-A. Niestety gracze, którzy posiadają już te gry na pierwszego Switcha, będą musieli zapłacić za ulepszenie każdej z produkcji.

Konsola będzie docelowo obsługiwać rozdzielczość 1080p z HDR i do 120 FPS-ów. Będzie jednak możliwość włączenia wsparcia dla 4K w przypadku „zadokowania” konsoli, podłączając urządzenie do telewizora lub monitora, który wspiera taką rozdzielczość. Switch 2 zaoferuje 256 GB wolnego miejsca na dysku. Jest to osiem razy więcej niż w pierwotnej wersji pierwszego Switcha, która miała do dyspozycji zaledwie 32 GB miejsca na dysku.

Jedną z najważniejszych nowości Nintendo Switch 2 będzie możliwość wykorzystania Joy-conów jako myszy w kompatybilnych grach. Pozwoli na to większą precyzję w niektórych tytułach, również od wydawców third-party, którzy przenoszą swoje gry na Switcha 2.

Firma ujawniła także przeznaczenie dla tajemniczego przycisku „C”, który pojawił się na pierwszej oficjalnej grafice promującą Switcha 2. Będzie to wielofunkcyjny przycisk, którzy posłuży do rozmawiania z innymi graczami online za pośrednictwem konsoli. Zastąpi on czat w aplikacji mobilnej, który był wymagany w oryginalnym Switchu. Oprócz tworzenia czatów na żywo z innymi graczami, przycisk „C” pozwala również na udostępnianie ekranu między graczami. Z tego powodu firma wyda również specjalną kamerę, którą trzeba będzie kupić osobna, aby można było streamować nie tylko rozgrywkę, ale również samego siebie. Do korzystania z opcji GameChat wymagany będzie abonament Nintendo Switch Online.

Już po Nintendo Direct japońska korporacja ogłosiła, że Nintendo Switch 2 będzie kosztował 449,99 dolarów. Niestety nie podano ceny w innych walutach. Możemy jednak przewidywać, że w Polsce konsola będzie kosztować między 2000 a 2500 zł. Preordery ruszą już 8 kwietnia.