Koniec z odsprzedażą gier? Nintendo potwierdziło, że niektóre fizyczne wydania na Switcha 2, będą zawierać tylko klucz do pobrania gry

Fani fizycznych wydań gier mogą właśnie odczuć spory niepokój. Nintendo potwierdziło, że standardowe kartridże z pełnymi danymi gry wciąż będą dostępne, ale w niektórych wydaniach zamiast nich, znajdą się tak zwane Game-Key Cards, czyli karty z kluczem do pobrania gry z internetu. Jak duże znaczenie będzie miał nowy system Game-Key Cards w ogólnej strategii Nintendo, to się dopiero się okaże, ale już wzbudza on pewne kontrowersje.

Nie wszystkie pudełka będą zawierały kartridż z grą na Switcha 2

Jak to ma działać w praktyce? Wkładając Game-Key Card do konsoli Nintendo Switch 2, rozpocznie się proces pobierania gry. Po zakończeniu instalacji będzie można ją uruchomić, ale za każdym razem konieczne będzie umieszczenie karty w konsoli, co jest pewną różnicą dla wydań w pełni cyfrowych.