Zbawiciel spotyka mutanta. Ten komiks jest tak szalony i tak "toksyczny", że głowa mała

Choć to spotkanie może wydawać się niedorzeczne, fani alternatywnego komiksu wiedzą, że to naturalna kontynuacja serii Second Coming autorstwa Marka Russella i Richarda Pace’a — opowieści o Jezusie, który powraca na Ziemię i zamieszkuje z superbohaterem. Komiks zyskał rozgłos, również z powodu kontrowersji związanych z jego tematyką religijną. W Toxie Team-Up #1, autorstwa tego samego duetu, czyli Russella i Pace’a, Toxie spotka nie tylko Jezusa, ale także inne zwariowane postacie z uniwersum AHOY, jak Acid Chimpa, Jersey Devila, czy Dragonflymana.

Jezus Chrystus i Toxic Avenger w jednym miejscu? Na tak szalony pomysł mogli wpaść tylko twórcy równie szalonego komiksu. Już 11 czerwca do sprzedaży trafi pierwszy numer komiksu Toxie Team-Up, w którym spotykają się postacie z wielu zakręconych i często kontrowersyjnych serii wydawnictwa AHOY Comics. Na czele tej niezwykłej drużyny stoją: Jezus Chrystus oraz mutant-zamiatacz z New Jersey, czyli kultowy Toxic Avenger.

Pierwsze strony komiksu sugerują, że będzie to historia równie absurdalna, co prowokująca. Jezus zostaje skazany na 40 godzin prac społecznych za… zakłócenie nabożeństwa w megakościele, gdzie jego przesłanie uznano za zbyt „antychrześcijańskie”. Później trafia do jadłodajni dla ubogich, gdzie poznaje Toxiego i używa swojej dawnej sztuczki z chlebem i rybami, by zamienić parę konserw w góry kanapek. Toxie z kolei szybko pokazuje swoją bezkompromisową stronę, brutalnie reagując na kogoś łamiącego zakaz palenia.