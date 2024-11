Ben Affleck i Matt Damon znowu będą aniołami? Wraca pomysł na Dogma 2

W oryginalnej Dogmie” Ben Affleck i Matt Damon wcielili się w upadłych aniołów Bartleby’ego i Lokiego, a ich historie wydają się kluczowe także dla sequela. Powrót do ról ponoć już zaproponowano aktorom. Reżyser podkreślił, że wręcz nie wyobraża sobie realizacji projektu bez tej dwójki. „Spodziewaj się od nich epizodu — więcej niż pieprzonego epizodu” — zapowiedział.

Równolegle Smith ogłosił, że oryginalna Dogma powróci do kin i doczeka się nowej premiery domowej, co da widzom szansę na odświeżenie filmu po latach. Przypomnijmy, że film z 1999 to kontrowersyjna satyra religijna Kevina Smitha, w której dwóch upadłych aniołów, Bartleby (Ben Affleck) i Loki (Matt Damon), próbuje wrócić do nieba, korzystając z luki w katolickim prawie. Ich plan grozi jednak zniszczeniem całego wszechświata. Aby ich powstrzymać, grupa nietypowych bohaterów – m.in. potomkini Chrystusa, prorocy Jay i Cichy Bob oraz 13. apostoł – wyrusza na misję. Film łączy niewybredny humor z głębszymi refleksjami na temat wiary i moralności.