Potężny Sith wkrótce otrzyma własny serial z Gwiezdnych wojen, ale wcześniej powróci w komiksowym prequelu

To będzie wprowadzenie do nowej historii tej postaci.

Nowy komiks cofnie czytelników do wydarzeń rozgrywających się po finale ostatniego sezonu Gwiezdne wojny: Wojny klonów. To właśnie w tym okresie Darth Maul próbuje odbudować swoje kryminalne imperium, działając z dala od wpływów Imperium. Kluczowym miejscem akcji stanie się planeta Janix, neonowy świat pełen cieni, tajemnic i nielegalnych interesów, który odegra istotną rolę również w serialu animowanym.

Marvel Comics szykuje kolejne duże rozszerzenie świata Gwiezdnych wojen, które bezpośrednio połączy komiksy z nadchodzącą animacją Disneya. Już w marcu zadebiutuje Star Wars: Shadow of Maul, pięciozeszytowa miniseria pełniąca rolę fabularnego wstępu do serialu Star Wars: Maul – Shadow Lord.

Za scenariusz odpowiada Benjamin Percy, dobrze znany fanom Gwiezdnych wojen z wcześniejszych projektów poświęconych Sithom i łowcom nagród. Warstwą graficzną zajmuje się Madibek Musabekov, którego styl ma podkreślać mroczny, niemal noir’owy klimat opowieści. Historia skupi się nie tylko na samym Maulu, lecz także na nowych bohaterach, w tym kapitanie Branderze Lawsonie oraz jego droidzie o przydomku Two Boots, prowadzących śledztwo w samym sercu przestępczego półświatka Janix.

Oficjalny opis komiksu zapowiada historię osadzoną na granicy prawa i bezprawia, gdzie lokalne władze próbują utrzymać porządek, a w tle narasta wpływ tajemniczego Władcy Cienia:

Witajcie na Janix, planecie skąpanej w neonach i cieniach, znajdującej się poza zasięgiem Imperium. Kapitan Brander Lawson stara się egzekwować prawo na terenie, gdzie prawo praktycznie nie istnieje. Wraz ze swoim partnerem, droidem zwanym Two Boots, mierzy się z intrygami bossów przestępczego świata, gdy coraz wyraźniej zbliża się zagrożenie ze strony Władcy Cienia, Maula.

Sam scenarzysta nie ukrywa osobistego podejścia do projektu i swojego przywiązania do uniwersum: