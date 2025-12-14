Potężny Sith wkrótce otrzyma własny serial z Gwiezdnych wojen, ale wcześniej powróci w komiksowym prequelu

To będzie wprowadzenie do nowej historii tej postaci.
Marvel Comics szykuje kolejne duże rozszerzenie świata Gwiezdnych wojen, które bezpośrednio połączy komiksy z nadchodzącą animacją Disneya. Już w marcu zadebiutuje Star Wars: Shadow of Maul, pięciozeszytowa miniseria pełniąca rolę fabularnego wstępudo serialu Star Wars: Maul – Shadow Lord.
Star Wars: Maul – Shadow Lord doczeka się komiksowego wprowadzenia
Nowy komiks cofnie czytelników do wydarzeń rozgrywających się po finale ostatniego sezonu Gwiezdne wojny: Wojny klonów. To właśnie w tym okresie Darth Maul próbuje odbudować swoje kryminalne imperium, działając z dala od wpływów Imperium. Kluczowym miejscem akcji stanie się planeta Janix, neonowy świat pełen cieni, tajemnic i nielegalnych interesów, który odegra istotną rolę również w serialu animowanym.
Za scenariusz odpowiada Benjamin Percy, dobrze znany fanom Gwiezdnych wojen z wcześniejszych projektów poświęconych Sithom i łowcom nagród. Warstwą graficzną zajmuje się Madibek Musabekov, którego styl ma podkreślać mroczny, niemal noir’owy klimat opowieści. Historia skupi się nie tylko na samym Maulu, lecz także na nowych bohaterach, w tym kapitanie Branderze Lawsonie oraz jego droidzie o przydomku Two Boots, prowadzących śledztwo w samym sercu przestępczego półświatka Janix.
Oficjalny opis komiksu zapowiada historię osadzoną na granicy prawa i bezprawia, gdzie lokalne władze próbują utrzymać porządek, a w tle narasta wpływ tajemniczego Władcy Cienia:
Witajcie na Janix, planecie skąpanej w neonach i cieniach, znajdującej się poza zasięgiem Imperium. Kapitan Brander Lawson stara się egzekwować prawo na terenie, gdzie prawo praktycznie nie istnieje. Wraz ze swoim partnerem, droidem zwanym Two Boots, mierzy się z intrygami bossów przestępczego świata, gdy coraz wyraźniej zbliża się zagrożenie ze strony Władcy Cienia, Maula.
Sam scenarzysta nie ukrywa osobistego podejścia do projektu i swojego przywiązania do uniwersum:
Mówiłem to już wcześniej, jestem ogromnym fanem Star Wars. Pisanie historii w tej galaktyce było dla mnie czystą przyjemnością, ale wcześniejsze projekty były jedynie krótkimi formami. Pewnego rodzaju flirtami z marką.
Percy podkreśla, że nowa seria daje mu znacznie większą swobodę narracyjną i możliwość rozwinięcia wątków znanych jedynie zarysowo:
Dzięki Shadow of Maul mogę opowiedzieć bardziej rozbudowaną historię o jednym z moich ulubionych bohaterów, a jednocześnie spojrzeć na uniwersum z nowej perspektywy. To nadal science fiction, ale też pełnoprawna opowieść kryminalna. Historia o policjantach, syndykatach przestępczych oraz mieście pełnym neonów, zaułków i skrywanych sekretów.
Twórca zdradził również, że komiks powstaje w ścisłej współpracy z Lucasfilm i jest bezpośrednio powiązany z serialem animowanym:
Współpracuję z artystą, który jest już legendą Star Wars. Styl Madibeka jest surowy, realistyczny i idealnie pasuje do noirowego tonu tej historii. Jesteśmy w stałym kontakcie z Lucasfilm, czytamy scenariusze i oglądamy odcinki nowej animacji, a nasz komiks będzie wprowadzeniem do wydarzeń, które widzowie zobaczą później na ekranie.
Pierwszy zeszyt Star Wars: Shadow of Maul trafi do sprzedaży w marcu przyszłego roku, a cała miniseria ma stanowić fabularny pomost prowadzący wprost do serialowej opowieści o jednym z najbardziej bezwzględnych antagonistów w historii Gwiezdnych wojen.
