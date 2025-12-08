19 lat temu Marvel stworzył własną interpretację Mroczny Rycerz Powstaje. Spider-Man już nie był taki sam

To wydarzenie nie miało jednak aż takiego znaczenia dla świata komiksów niż historia o Batmanie.

Niemal 20 lat temu Marvel opublikował historię, która do dziś budzi spore emocje wśród czytelników. W 2006 roku Kaare Andrews przygotował komiks Spider Man: Reign. Projekt natychmiast zwrócił uwagę fanów swoimi wyraźnymi inspiracjami do jednego z najważniejszych dzieł w historii DC Comics. Wielu odbiorców dostrzegło, że Marvel stworzył swoją interpretację idei znanej z Mroczy Rycerz Powstaje. Spider Man: Reign to odpowiedź Marvela na Mroczny Rycerz Powstaje Komiks Franka Millera z Batmanem uchodzi za tytuł, który otworzył drogę do dojrzalszych opowieści o superbohaterach. Marvel postanowił podjąć podobny temat i osadził go w świecie Petera Parkera. Reign przenosi czytelnika do ponurej wizji przyszłości, w której dawny bohater wycofał się z życia publicznego. Miasto pogrąża się w przestępczości, a media nieustannie komentują zmiany zachodzące w społeczeństwie. Peter żyje samotnie i wciąż odnosi się do wspomnień o Mary Jane, które od początku wydają się niepokojąco niekompletne. Ponowne założenie kostiumu następuje po przypadkowym starciu z napastnikami i właśnie ten moment uruchamia wydarzenia prowadzące do konfrontacji ze starymi wrogami oraz próbą przejęcia Nowego Jorku.

Reign na pierwszy rzut oka przypomina mroczną opowieść Millera, choć tonalnie jest bardziej zbliżony do charakterystycznego stylu Spider-Mana. W historii pojawia się wiele wątków pobocznych, które podkreślają naturę Parkera. Rozterki J. Jonaha Jamesona, dramatyczny wątek Sandmana i jego córki, czy bunt mieszkańców inspirujących się przykładem bohatera, dodają historii głębi i energii. Andrews przygotował też efektowne sceny akcji oraz kilka sekwencji, które fani wspominają do dziś, w tym konfrontację z Doktorem Octopusem.

Najczęściej dyskutowanym elementem komiksu jest jednak z Mary Jane. Reign ujawnia jej tragiczną śmierć i wyjaśnia, że to Peter nieświadomie ją skrzywdził. Jego ciało emituje promieniowanie, które doprowadziło do choroby żony i w konsekwencji do jej odejścia. Parker musi zmierzyć się z poczuciem winy, które towarzyszy mu na każdym kroku. To jeden z tych momentów, które jedni czytelnicy uznali za poruszające, a inni za przekroczenie granicy dobrego smaku. Dla części fanów motyw ten stał się symbolem wszystkiego, co kontrowersyjne w Reign. Historia trafiła na listę tytułów dzielących społeczność podobnie jak One More Day. Inni czytelnicy uważają jednak, że wątek Mary Jane wpisuje się w dramatyczny charakter opowieści o bohaterze, który przez całe życie zmaga się z konsekwencjami własnych decyzji. Finałowa część komiksu pokazuje Parkera, który odzyskuje wiarę w sens bycia Spider-Manem i ponownie staje się inspiracją dla mieszkańców miasta. Reign często postrzega się jako próbę stworzenia marvelowskiej odpowiedzi na historię Batmana. Starszy Peter Parker, powracający do roli bohatera, to postać pełna słabości, ale również determinacji. To projekt ambitny, który nie boi się trudnych tematów i który nawet po dziewiętnastu latach wywołuje żywe dyskusje wśród fanów.

