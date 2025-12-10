Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe science fiction powraca po 29 latach. Oficjalna kontynuacja przedstawi dalsze losy

Radosław Krajewski
2025/12/10 18:10
Fani mogą poznać dalszy ciąg tej historii.

Po niemal trzech dekadach przerwy marka Event Horizon powraca. Po sukcesie komiksowego prequela Dark Descent zapowiedziano zupełnie nową serię zatytułowaną Event Horizon: Inferno. To pierwsza pełnoprawna kontynuacja wydarzeń z kultowego filmu Ukryty wymiar z 1997 roku, której akcja rozgrywa się aż 200 lat po oryginalnej historii.

Ukryty wymiar – powstała komiksowa kontynuacja kultowego science fiction

Nowy projekt rozwinie mitologię znaną z kinowego pierwowzoru. Za scenariusz odpowiada Christian Ward, zaś za oprawę graficzną Tristan Jones. Event Horizon: Inferno skupi się na próbie odzyskania wraku legendarnego statku który przed laty doprowadził swoją załogę do obłędu. Ratownicy wyruszą do szczątków jednostki licząc na przełom odkrywczy lecz ich plany szybko zmienią się w desperacką walkę o przetrwanie gdy na nowo obudzą siły które zniszczyły pierwotną załogę.

W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że historia ponownie zaczyna się od zaginięcia Event Horizon w roku 2040 oraz jego powrotu siedem lat później w stanie wskazującym na opętanie przez demoniczną moc. Statek po masakrze oddziału ratunkowego został rozerwany na dwie części, z czego przednia sekcja utraciła połączenie z grawitacyjnym napędem umożliwiającym podróż między wymiarami. Dwieście lat po tych wydarzeniach ekscentryczny miliarder wysyła własną flotę ku wrakowi dryfującemu w okolicach Neptuna, zdeterminowany by poznać przerażające sekrety statku, nie zważając na koszty ani na życie podwładnych.

Nowa seria ma wykorzystywać popularność Dark Descent które znacząco rozwinęło piekielną symbolikę, stanowiącą jeden z najmocniejszych elementów oryginalnego filmu. Prequel udowodnił że wokół Ukrytego wymiaru wciąż istnieje ogromne zainteresowanie, a czytelnicy chcą wrócić do tego świata.

Wprowadzenie bezwzględnego miliardera i jego prywatnej armady tworzy sam w sobie niebezpieczną mieszankę, a zestawienie jej z plugawą energią towarzyszącą wrakowi otwiera drogę do widowiska pełnego grozy i brutalnych konsekwencji. Twórcy sugerują, że jest to historia która mogłaby posłużyć za podstawę kinowej kontynuacji ale jednocześnie podkreślają, że medium komiksowe pozwala eksplorować mroczne aspekty uniwersum w sposób niemożliwy na ekranie.

Źródło:https://collider.com/event-horizon-comics-series-prequel-sold-out-reprint-sequel-cover-reveal-images/

Tagi:

Popkultura
komiks
science fiction
sci-fi
Ukryty wymiar
Event Horizon: Inferno
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 19:08

Bardzo dobry film. Jak ktoś nie widział Event Horizon to zdecydowanie polecam.

Sam byłem w szoku, że taka perełka mi gdzieś umknęła z radaru na tak długo.




