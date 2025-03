Tak wygląda nowy Toksyczny mściciel, z gwiazdą Gry o tron w roli głównej. Jest też zwiastun

W zeszłym roku informowaliśmy o remake'u Toksycznego mściciela w reżyserii Macona Blaira. Film odbił się jednak od problemów dystrybucyjnych. Wytwórnie uznały go za „zbyt odjechany” i „niemożliwy do wydania”. Mimo znanej obsady i pozytywnych recenzji , film napotkał trudności w znalezieniu dystrybutora ze względu na swoją brutalność.

Kilka miesięcy temu Cineverse, firma odpowiedzialna za serię Terrifier, przejęła film The Toxic Avenger i zapowiedziała jego premierę kinową w tym roku. The Toxic Avenger miał swój pierwszy publiczny pokaz we wrześniu 2023 r. na Fantastic Fest, a później był wyświetlany na Beyond Fest oraz Sitges Film Festival. Obecnie film może pochwalić się 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Dla tych, którzy nie znają oryginalnej produkcji z 1984 r., Toksyczny mściciel opowiada historię woźnego, który po kontakcie z toksycznymi odpadami zostaje zdeformowanym superbohaterem i wyrusza na misję zemsty. Macon Blair, który zasłynął jako reżyser nagrodzonego na Sundance filmu I Don’t Feel at Home in This World Anymore z 2017 r., odpowiada za nową wersję Toksycznego mściciela, nie mniej brutalną i nie mniej campową. Jego unikalne podejście do kina sprawia, że wielu widzów z niecierpliwością czeka na jego interpretację kultowego filmu.