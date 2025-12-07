6 lat po śmierci Kylo Rena w Gwiezdnych wojnach odkryto nową tajemnicę Sitha. Tego fani nie mogli się spodziewać

Najnowsza produkcja ze świata Star Wars przybliża fanom nieznaną historię z przeszłości Bena Solo.

Choć Kylo Ren zginął w dziewiątym filmie z sagi o podtytule Skywalker. Odrodzenie, jego obecność w świecie Gwiezdnych wojen nadal jest bardzo widoczna. Niedawne wywiady z Adamem Driverem tylko wzmocniły zainteresowanie postacią, gdyż aktor ujawnił, że przedstawił Lucasfilm pomysł na historię o powrocie Bena Solo po jego odkupieniu. Projekt nie doszedł do skutku z powodu decyzji Disneya. Wśród fanów rozbudziło to ruch domagający się stworzenia filmu o nazwie The Hunt for Ben Solo. Obecnie muszą jednak zadowolić się komiksową serią, która właśnie zaprezentowała nową tajemnicę Kylo Rena. Komiks Star Wars: Legacy of Vader pokazuje nowy miecz świetlny Kylo Rena Najnowszy numer Star Wars: Legacy of Vader autorstwa Charlesa Soule’a i Luke’a Rossa rozgrywa się pomiędzy Ostatnim Jedi a Skywalker. Odrodzenie. Historia skupia się na dążeniu Kylo Rena do osiągnięcia pełni potęgi, którą symbolizował Darth Vader. W świeżym wydaniu bohater nie tylko założył hełm swojego dziadka, ale również na krótko zdobył nowy miecz świetlny i podejmuje próbę krwawienia kryształu kyber. Co zaskakujące, wykonuje to niezwykle łatwo, niemal instynktownie.

Proces natychmiast prowadzi jednak do pęknięcia kryształu. To sytuacja, która już wcześniej pojawiała się w jego przeszłości. Adept ciemnej strony Mocy wytwarza czerwony kryształ, nasycając go gniewem oraz nienawiścią. Kylo Ren za młodu źle przeprowadził ten rytuał, co doprowadziło do powstania charakterystycznego, niestabilnego ostrza z dodatkowymi bocznymi wylotami energii. Teraz jednak, mimo większej wiedzy i doświadczenia, rezultat jest podobny. W komiksie Kylo Ren działa z pełną kontrolą oraz pewnością, gdyż przez lata zgłębiał naturę Mocy. W pewnym momencie potrafił nawet dostrzec istnienie Diady, zanim zauważył ją Palpatine. Mimo tak dużej mocy kryształ znów nie wytrzymuje naporu energii i rozpada się w jego dłoniach. To rodzi pytania o źródło problemu.

Jedna z możliwych interpretacji zakłada, że potęga Kylo Rena jest zbyt wielka, by jakikolwiek kryształ potrafił ją ustabilizować. Jego więź z Rey stanowiła wyjątkowe zjawisko, wykraczające poza granice życia i czasu. W wizji Rey z filmu Skywalker. Odrodzenie jej alternatywne ja również posługiwało się mieczem o niepokojącym, chropowatym brzmieniu. Można więc przypuszczać, że także ona stworzyła kryształ, który nie potrafił w pełni zapanować nad jej mocą. Istnieje także inna możliwość, znacznie bardziej tragiczna w swoim znaczeniu. Kylo Ren nigdy nie wybrał ciemnej strony Mocy w sposób w pełni świadomy. Został zmanipulowany przez Palpatine’a i uwierzył mu, że nie może zawrócić z obranej ścieżki. Jeżeli ta interpretacja jest bliska prawdy, pękające kryształy mogą symbolizować niestabilność jego własnego życia. Jedenasty numer komiksu Star Wars: Legacy of Vader jest już dostępny w sprzedaży.

