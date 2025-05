Równocześnie powstają aż trzy, a nawet cztery filmy o Jezusie Chrystusie. Ten najnowszy produkuje Amazon MGM

Wcześniej informowaliśmy o filmie Terrence’a Malicka – twórcy Cienkiej czerwonej linii czy Drzewa życia – który od lat pracuje nad filmem opowiadającym o życiu Chrystusa pt. The Way of the Wind (Droga wiatru). To ma być ponad trzygodzinny epos. Produkcja była już blisko finalizacji, jednak jak na razie wciąż trwa proces montażu. Malick, znany ze swojego perfekcjonizmu i kontemplacyjnego stylu, nie spieszy się z oddaniem filmu w ręce widzów.

Dodajmy, że na początku tego roku do kin trafił również animowany Król Królów , który zdobył uznanie krytyków i publiczności, zbierając bardzo pozytywne recenzje. Wyraźnie widać, że opowieść o Jezusie znów porusza wyobraźnię filmowców – i widzów. Kto jeszcze postanowił to wykorzystać?

Do tego grona dołącza właśnie Amazon MGM Studios, które zapowiedziało dwa pełnometrażowe filmy kinowe oparte na niezwykle popularnym serialu The Chosen. Wybrani. Serial, który w ciągu kilku lat stał się jednym z najgłośniejszych religijnych wydarzeń telewizyjnych, teraz trafi na duży ekran – i to z rozmachem.

The Chosen – przebojowy serial zamieni się w film

Co ciekawe, od trzeciego sezonu odcinki The Chosen trafiały nie tylko do telewizji, ale i do kin, co zaowocowało imponującymi wynikami. Sezony 3–5 przyniosły w światowym box offisie ponad 140 milionów dolarów. Sukces ten skłonił Amazon MGM oraz 5&2 Studios do kolejnego kroku – stworzenia dwóch kinowych superprodukcji.

Pierwszy z filmów będzie ekranizacją finału szóstego sezonu, w którym przedstawione zostanie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Jego premiera została zapowiedziana na 12 marca 2027 roku. Drugi film przeniesie na duży ekran początek siódmego sezonu, czyli historię zmartwychwstania – kluczowy moment nie tylko w serialu, ale i w całej chrześcijańskiej wierze. Premiera tej produkcji zaplanowana jest na 31 marca 2028 roku. W tym wypadku filmy więc tematycznie powielą się z tym, co zawiera się w dwóch częściach Pasji.

Warto także pamiętać, że inny film o Jezusie wciąż pozostaje w planach Martina Scorsese, autora Ostatniego kuszenia Chrystusa. Miał on zaadaptować na wielki ekran książkę japońskie pisarza Shūsaku Endō pt. Życie Jezusa. O tym projekcie wiadomo na chwilę obecną jednak najmniej. Ale i tak wiele wskazuje na to, że 2026–2028 przyniosą prawdziwe odrodzenie filmów o Jezusie.