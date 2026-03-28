"Zastąpiło mnie AI". Współtwórca KCD2 czuje się zdradzony przez Warhorse

W rzeczonym wpisie były już pracownik czeskiego studia napisał:

Wczoraj, 27 marca 2026 r., bez żadnego ostrzeżenia, zostałem zaproszony na spotkanie, na którym poinformowano mnie, że w ramach starań o „zwiększenie efektywności firmy” i „oszczędności finansowe”, od przyszłego miesiąca moje stanowisko staje się „zbędne” na rzecz wykorzystania sztucznej inteligencji do wszystkich przyszłych tłumaczeń. Był to dla mnie ogromny szok. Choć dyskusja o użyciu AI w tłumaczeniach pojawiała się często w przeszłości – czemu zawsze głośno i stanowczo się sprzeciwiałem – nigdy nie sądziłem, że może to faktycznie kosztować mnie pracę. Oczywiście przechodziło mi to przez myśl wielokrotnie, ale naiwnie wierzyłem, że moja praca w WHS jest ceniona na tyle, bym nie był bezpośrednio zagrożony.

Czuję się niesamowicie zdradzony przez kierownictwo firmy, na której bardzo mi zależało przez te prawie 4 lata. Pęka mi serce na myśl, że nie będę już codziennie widywał w biurze moich przyjaciół i kolegów. Chcę, abyście wiedzieli, że rosnące wykorzystanie AI mocno dotyka ludzi w branży gier i wielu innych sektorach. Uznałem, że powinniście wiedzieć, jak bardzo firma tworząca gry, które kochacie, ceni pracę swoich pracowników, nie wspominając o atmosferze.

Wszystkim moim obecnym już-byłym kolegom, którzy to czytają: życzę Wam wszystkiego najlepszego i mam szczerą nadzieję, że nikt z Was nie znajdzie się w takiej sytuacji jak ja. Do zarządu Warhorse: oczywiście nie złamię umowy o poufności (NDA), nie szukam powrotu do pracy ani nie zamierzam wchodzić na drogę prawną, ale możecie być cholernie pewni, że nie będę milczał o moich doświadczeniach.