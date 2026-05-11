Lies of P 2 z pomocą sztucznej inteligencji? Studio szuka specjalisty od AI

Maciej Petryszyn
2026/05/11 10:00
Debiut studia Round8, czyli Lies of P, okazał się ogromnym sukcesem. Ci, którzy zapowiadali, iż będzie to memiczny Bloodborne w domu, musieli przyznać, że się mylili.

Nic więc dziwnego, że gracze łakną więcej. I z niecierpliwością czekają na sequel mrocznych przygód Pinokia.

Twórcy Lies of P szukają artysty AI

Niemniej informacje docierające z Round8 mogą być dla niektórych niepokojące. Okazuje się, że studio z Korei Południowej od dłuższego czasu szuka osoby na stanowisko artysty AI, który miałby specjalizować się w generatywnej sztucznej inteligencji. Od kandydata wymaga się przynajmniej 3 lat doświadczenia z takimi modelami, jak Midjourney, Stable Diffusion oraz ComfyUI. Dodatkowo potencjalny pracownik musi umieć dostrajać modele pod kątem obecnych w danej grze zasobów i integrować je z liniami produkcyjnymi silnika Unreal Engine 5. W zamian, już po podpisaniu umowy, artysta AI będzie mógł liczyć na roczne wynagrodzenie na poziomie od 36 do 58 tysięcy dolarów.

Fakt, iż w kolejne produkcje studia, w tym tak wyczekiwane Lies of P 2, zaangażowani będą twórcy działający bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, może być niepokojący. Z drugiej strony dla Round8 to nie pierwszyzna, bo Koreańczycy od dawna inwestują w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Co więcej, już latem 2024 roku uzyskali oni od południowokoreańskiego giganta Krafton 20 milionów dolarów, z których część przeznaczona miała być bezpośrednio na infrastrukturę AI i procesory graficzne. Pytanie tylko, jak bardzo udział sztucznej inteligencji będzie widoczny i czy wywrze on w tej i przyszłych grach wpływ jedynie na wydajność produkcji czy też np. na cały styl graficzny.

Jak informowano w lutym, podstawowa wersja Lies of P, jak i wydany do niej dodatek Overture w sumie znalazły już ponad 4 miliony nabywców. Nic więc dziwnego, że Round8 stara się iść za ciosem dwutorowo. Z jednej strony powstaje więc Lies of P 2 (chociaż nie wiadomo, czy faktycznie tak nazywać się będzie ta gra), a z drugiej trwają prace nad tajemniczym, kooperacyjnym soulslike’em o kodowej nazwie Project A.

Źródło:https://gameluster.com/round8-lies-of-p-hiring-ai-artist-generative/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

