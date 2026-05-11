Lies of P 2 z pomocą sztucznej inteligencji? Studio szuka specjalisty od AI

Fakt, iż w kolejne produkcje studia, w tym tak wyczekiwane Lies of P 2, zaangażowani będą twórcy działający bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, może być niepokojący. Z drugiej strony dla Round8 to nie pierwszyzna, bo Koreańczycy od dawna inwestują w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Co więcej, już latem 2024 roku uzyskali oni od południowokoreańskiego giganta Krafton 20 milionów dolarów, z których część przeznaczona miała być bezpośrednio na infrastrukturę AI i procesory graficzne. Pytanie tylko, jak bardzo udział sztucznej inteligencji będzie widoczny i czy wywrze on w tej i przyszłych grach wpływ jedynie na wydajność produkcji czy też np. na cały styl graficzny.

Jak informowano w lutym, podstawowa wersja Lies of P, jak i wydany do niej dodatek Overture w sumie znalazły już ponad 4 miliony nabywców. Nic więc dziwnego, że Round8 stara się iść za ciosem dwutorowo. Z jednej strony powstaje więc Lies of P 2 (chociaż nie wiadomo, czy faktycznie tak nazywać się będzie ta gra), a z drugiej trwają prace nad tajemniczym, kooperacyjnym soulslike’em o kodowej nazwie Project A.