Ostatnia kampania nie wypaliła, ale Fntastic ma kolejny pomysł. Twórcy The Day Before nie składają broni

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od deweloperów z Fntastic. Jak przekazał zespół, Espace Factory nie wzbudziło wystarczającego zainteresowania, a prace nad projektem zostały „tymczasowo zawieszone”. Kampania na Kickstarterze również została anulowana, a „żadne fundusze nie zostały zebrane”.

To jednak nie oznacza, że Fntastic zamierza się poddać. Ogłoszono bowiem rozpoczęcie prac nad nową grą akcji w klimacie horroru, zatytułowaną ITEMS. Twórcy zamierzają zaoferować w pełni grywalne demo, gdyż dla zespołu ważne jest, aby „nasi gracze mieli szansę przetestować grę z wyprzedzeniem”.

Wasze życzenia są dla nas bardzo ważne i z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie prac nad nową grą akcji-horrorem o nazwie ITEMS. To jest dokładnie to, na co wielu z was czekało! Gdy będziemy mieć w pełni grywalne demo, możemy rozpocząć nową kampanię na Kickstarterze lub zbadać inne opcje wydania. Ważne jest dla nas, aby nasi gracze mieli szansę przetestować grę z wyprzedzeniem.

Ponieważ rozwój ITEMS będzie wymagał znacznych zasobów, zdecydowaliśmy się na równoległe wydawanie gier mobilnych, aby wesprzeć ten proces. Wszystkie fundusze wygenerowane z tych aplikacji zostaną przeznaczone bezpośrednio na rozwój. Wierzymy, że pomoże nam to stworzyć grę marzeń. – przekazali twórcy we wpisie na platformie X.