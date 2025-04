8 czerwca może być wielkim dniem dla graczy. O ile jesteście fanami Hollow Knight: Silksong

Wiele wskazuje na to, że Hollow Knight: Silksong może pojawić się podczas Xbox Games Showcase, zaplanowanego na 8 czerwca.

Hollow Knight: Silksong zostało zaprezentowane pierwszy raz podczas prezentacji Nintendo Switch 2 Direct, chociaż był to dosłownie kilkusekundowy gameplay. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Fani oryginalnego Hollow Knighta czekają na kontynuację od bardzo dawna, a brak regularnych aktualizacji tylko potęguje napięcie. Wygląda jednak na to, że muszą się oni uzbroić w dodatkowe zapasy cierpliwości, ale wynagrodzić im to powinna prezentacja Xboxa 8 czerwca.

Xbox Game Showcase odbędzie się w niedzielę, 8 czerwca, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Co więcej, Silksong ma trafić do Xbox Game Pass już w dniu premiery, a Xbox chętnie promuje podczas swoich wydarzeń tytuły debiutujące w usłudze. Jeśli premiera rzeczywiście ma nastąpić w 2025 roku, to obecność gry na pokazie wydaje się niemal pewna. Z drugiej strony, historia zna już wiele przypadków, gdy wszyscy spodziewali się Silksonga, a ten i tak się nie pojawiał, więc warto zachować umiarkowany entuzjazm.

Jeśli studio Team Cherry rzeczywiście planuje premierę na ten rok, możemy się spodziewać, że wkrótce zaczną pojawiać się nowe informacje o grze w coraz szybszym tempie. Nawet jeśli Silksong nie pojawi się na pokazie Xboxa, to prawdopodobnie zobaczymy go podczas innych wydarzeń w ciągu roku. Minęło już sześć lat od zapowiedzi gry, ale wygląda na to, że czas oczekiwania powoli dobiega końca.