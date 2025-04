Warner Bros. nie zwalnia tempa i ma kolejny hit. Najnowszy film ma 100% pozytywnych recenzji

Grzesznicy od początku zapowiadali się na wielki hit lub spektakularną klapę. Chociaż ostateczny kształt ewentualnego sukcesu filmu poznamy po jego premierze, to do sieci trafiły już pierwsze recenzje, które wskazują na jakościową produkcję, którą warto się zainteresować. Reżyserem Grzeszników jest Ryan Coogler, który odpoczywając od tworzenia kolejnych części Czarnej Pantery, postanowił zrealizować swój tajny projekt, który długo trzymany był w tajemnicy przed światem. Film zbliża się do swojej wielkiej premiery a większość krytyków jest zachwycona najnowszym widowiskiem Warner Bros. Wytwórnia dopiero co świętowała wielki sukces Minecrafta, a już wkrótce kolejna ich produkcja może okazać się hitem.

Grzesznicy zbierają świetne oceny w pierwszych recenzjach

Film może pochwalić się aż 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes z 37 tekstów. Średnia ocena wynosi aż 8,9/10. Podobnie to wygląda na Metacritic, gdzie średnia nota to 83/100 z 16 recenzji. Krytycy chwalą przede wszystkim powiew świeżości Grzeszników w gatunku wampirycznym, bez konieczności jego rewolucjonizowania. Sporo tu rozrywki, ale recenzentom spodobało się, że nie zabrakło refleksji, w tym nad stanem społeczeństwa i to bez zbędnego moralizatorstwa. Coogler udowadnia, że potrafi bawić się konwencją i mieszać style – od arthouse po grindhouse – tworząc dzieło, które jednocześnie bawi i porusza.