Aktorka wcielająca się w Naoe w AC Shadows skomentowała niszczenie świątyń. „Rani moje serce”

Jako Japonka, grającą Naoe, jestem zadowolona z tego, co udało mi się przedstawić. Dorastając w Japonii, otaczaliśmy się świątyniami, świętymi lustrami i tym wszystkim – i w grze zobaczyłam, że można to niszczyć. To po prostu nie ma miejsca w naszej kulturze. Oglądanie tego trochę rani moje serce.

W grze można robić rzeczy, które w Japonii byłyby absolutnie nie do pomyślenia. To boli. To po prostu nie jest autentyczne.